«Pour lui, j'ai endossé le rôle de mère!»

Question de Linda (24 ans) à Dr Sex: J'ai le plaisir de partager ma vie avec un homme très gentil depuis six ans. Nous avons connu des hauts et des bas. Au bout de deux ans, il m'a trompée pendant deux mois. Mais il m'a assuré qu'il n'avait pas eu de relations sexuelles avec son amante, car il devait penser à moi et cela l'empêchait d'avoir une érection. Malgré cela, je n'ai pas voulu mettre fin à notre relation.

Dès le début, j'ai endossé le rôle de mère, car il n’arrive à rien tout seul. Je dois constamment être derrière lui et prendre soin de lui. J’ai déjà souvent dit que quelque chose devait changer. La plupart du temps, il arrive à prendre sur lui pendant une quinzaine de jours, avant de retomber dans l'ancien schéma. Je ne sais plus ce que je dois faire.

Je ne suis plus heureuse et il ne fait tout simplement pas assez d’efforts. J’ai également rencontré quelqu’un d’autre et j’ai remarqué combien de points communs je partageais avec cet homme. Nous nous apprécions beaucoup l’un l’autre. Tous ces sentiments me perturbent énormément. Dois-je me séparer de mon petit ami?

Réponse de Dr Sex

Chère Linda,

Tu décris les cinq actes du drame relationnel universel: 1. On tombe amoureux. 2. On retombe avec les pieds sur terre et on est ramené à la réalité. 3. On émet des critiques et on souhaite des changements. 4. On reconnaît que ces derniers ne sont qu’en partie réalisables et on se résigne. 5. Une autre personne entre dans notre vie et on croit que tout serait différent avec elle. C’est là qu’on reprend le drame du début, avec une autre configuration.

Vous êtes, vous aussi, arrivés au dernier acte au bout de six ans. Mais comme le courage te manque apparemment pour aller jusqu’au bout, tu te décharges de la responsabilité de prendre la décision. Peut-être que tu ressens également que les choses pourraient bien ne pas être aussi faciles qu’elles le sont à l'heure actuelle avec ce nouvel homme.

Le fait est que tu ne dois pas t'attendre à ce que je réponde à la question de savoir si le temps est venu de jeter l’éponge et de renoncer. De même, je ne pense pas que les sentiments naissants pour cet autre homme soient de bon conseil. Il faut que tu penses par toi-même! Je veux bien te faire part de quelques réflexions.

Dans une relation, on est toujours deux. Et chacun a, à tout moment, le choix de la manière dont il souhaite se positionner dans une situation donnée ou vis-à-vis d’un défi. Par conséquent, personne ne t’a forcée d’endosser le rôle de «mère». Essaie de comprendre pourquoi tu l'as fait.

Dans ce contexte, il peut également être utile d’approfondir ton concept de la relation. Pourquoi t’engages-tu avec un homme alors que tu sais pertinemment qu’il est incapable de faire les choses correctement? Et quel est l’intérêt pour toi de soutenir ton ami à faire face aux exigences du quotidien?

Certaines personnes tirent profit des points faibles de leur partenaire. Elles se donnent de la valeur en libérant l’autre de son impuissance, parce que cela leur permet de se prouver et de prouver au monde entier combien elles ont d'empathie et sont compétentes. Mais derrière cette «façade de sauveur» se cache souvent une personnalité qui manque de confiance en soi et qui est dépendante. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Bon courage!