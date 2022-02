«Je suis toujours vierge, mais pas elle!»

Question de Ben, 19 ans, à Dr Sex

Cela fait trois mois que je suis dans une relation. Tout va bien et nous sommes de plus en plus proches. Par contre, je suis mal à l'aise quand il s'agit de sexualité.

Contrairement à ma petite amie, je n’ai encore jamais été dans une relation amoureuse ou eu de rapport sexuel. Cela me pèse et je ne sais pas comment gérer la situation. Je suis jaloux de son ex et de la relation qu’ils ont eue ensemble.

J’ai déjà abordé le sujet à plusieurs reprises avec elle, mais les discussions ne m’ont mené nulle part. Est-ce que je m’y prends mal pour ne pas arriver à surmonter ma jalousie? Que puis-je faire contre ce sentiment désagréable?

Réponse de Dr Sex

Cher Ben,

Avoir à l’esprit le fait d’être vierge alors que ta petite amie a déjà eu des rapports sexuels en envisageant à ta première foisest naturel. Le sentiment de malaise, que tu ne peux tout simplement pas ignorer, est tout à fait normal.

La jalousie est un sentiment désagréable! Elle résulte du fantasme et de l’idée que l’être aimé vit ou a vécu par le passé une histoire avec une autre personne que l’on pense équivalente ou meilleure que celle que l’on vit soi-même avec son/sa partenaire.

Cela traduit souvent une faible estime de soi qui entraîne le fait qu’on considère l'autre comme nous appartenant. C’est pourquoi les personnes jalouses tentent d’avoir le contrôle sur l’être aimé, dans l’espoir de pouvoir se débarrasser ainsi de leurs sentiments désagréables. Mais cela ne peut pas fonctionner à long terme.

L'autodétermination remplace la dépendance

La jalousie a généralement son origine dans la petite enfance. La première expérience relationnelle est marquée par la dépendance, car pour survivre, nous, les humains, dépendons des faveurs et de l’attention reçues par les premières personnes de référence. Il est donc important de prendre conscience, au début de sa vie d’adulte, que l’on est désormais autonome et que les relations ont une autre dimension. L’autodétermination remplace la dépendance. On choisit avec qui on s’engage et comment on organise la vie commune.

C'est à ce stade que tu te trouves actuellement. Essaie, par conséquent, de voir ce que tu vis actuellement comme un processus d'apprentissage. Découvre sur quelles valeurs et sur quelles empreintes se sont construites tes idées de la relation et comment elles sont liées à des expériences vécues dans ton enfance.

Si tu le souhaites, tu peux aussi aborder ces questions avec ton amie. Cela te permettra de découvrir beaucoup de choses sur toi-même. Et même si ce processus te confronte à des zones d'ombre et des émotions fortes, tu en ressortiras finalement plus fort.

Le fait que ta copine ait déjà eu des rapports sexuels est de l'histoire ancienne. Elle est maintenant avec toi et vous êtes au début d'une relation. On ne peut pas changer le passé, alors que tu peux façonner le présent chaque jour. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)