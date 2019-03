Question de Lara (23 ans) à Dr Sex: Je sors avec mon petit ami depuis six mois. Nous sommes amoureux et partageons de beaux moments. Mais quand nous ne passons pas de temps ensemble, je me demande ce qu’il est en train de faire. Souvent, il ne répond pas à mes textos. Et c’est toujours moi qui suis à l’initiative des conversations virtuelles, jamais lui.

J’ai déjà essayé de lui en parler en lui expliquant que je me sentais oubliée et que j’aimerais aussi avoir un peu d’attention de sa part quand nous ne sommes pas ensemble, sans succès. Je ne sais plus quoi faire, ni comment lui expliquer cela d’une autre manière.

Mes exigences l’exaspèrent au point que je n’ose même plus aborder le sujet avec lui. Dans les autres couples, tout cela fonctionne à merveille, pourquoi pas dans le nôtre? Je finis par me demander si c’est ce que je veux. J’ai l’impression que nous avons deux points de vue complètement différents. Mais je l’aime. Que puis-je faire?

Réponse de Dr Sex

Chère Lara,

Une relation se nourrit d’espaces de liberté. Car c’est là que se produisent les choses qu’on peut partager ultérieurement. Tôt ou tard, les partenaires finiraient probablement par se battre s’ils devaient rester côte à côte du matin au soir.

Nous vivons dans une époque où il est possible de prendre contact avec l’autre 24 heures sur 24. Que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, on a toujours la possibilité de s’immiscer dans la sphère privée d’une personne et de se faire entendre. Prendre ses distances par rapport à cette invasion de communication demande de l’autodiscipline et du courage.

Je doute que cela fonctionne à merveille pour d’autres couples. Dans mon cabinet, en tout cas, les différents besoins en matière de communication virtuelle sont régulièrement à l’ordre du jour. Peut-être que tu seras quelque peu soulagée de savoir que vous n’êtes pas les seuls à faire face à ce genre de problème.

Il est clair que vous avez des points de vue différents – et si tu y regardes de plus près, tu constateras sans doute que ce n’est pas uniquement le cas en ce qui concerne les textos. Qu’est-ce que tu attendais? Est-ce que tu pensais qu’en tant que couple, on ne faisait plus qu’un? Vous êtes deux êtres à part et il est, par conséquent, logique que vous ayez des points de vue et des besoins différents.

Je comprends la réaction de ton petit ami. Et le problème vient vraisemblablement de ton côté. Je pense que tu devrais faire preuve de plus de compréhension à son égard et te pencher de plus près sur ta conviction, mais aussi sur ton sentiment d’être oubliée.

Même si ton partenaire t’envoyait des messages toutes les demi-heures pour te dire ce qu’il est en train de faire, tu aurais toujours ce manque. Au lieu de le tenir responsable de ton bien-être, il vaudrait donc mieux que tu prennes tes propres responsabilités en matière d’état d’âme et que tu renforces ton estime de toi. Bon courage!

(L'essentiel/wer)