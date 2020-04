«Je voudrais plus qu'une relation purement sexuelle»

Question de Mike (36 ans) à Dr. Sex: Cela fait bien six mois que j'entretiens une relation sexuelle avec une jeune femme de 18 ans. Elle est géniale au lit et en dehors, je la trouve très mûre et adulte. Je ressens une énorme attirance pour elle et je suis tenté d'aller plus loin.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



D'un point de vue juridique, ce serait parfaitement légal et ce que la société en dit ne m'intéresse pas vraiment, car je suis amoureux. Mais cela l'inquiète et elle craint que nous ne soyons critiqués et que notre relation ne soit pas tolérée.

Dois-je franchir ce pas et m'impliquer pleinement avec elle ou vaut-il mieux continuer à n'avoir qu'une relation purement sexuelle? Cela ne me comblerait pas vraiment, car j'aimerais qu'elle soit mienne et que l'on puisse partager plus qu'un lit ensemble!

Réponse de Dr. Sex

Cher Mike,

Il y a une grande différence entre une relation purement sexuelle et une relation tout court. Certes, même lorsqu'il ne s'agit que d'érotisme, il faut un minimum de synergie sur le plan émotionnel. Mais s'engager entièrement avec une personne demande bien plus que de faire un peu la conversation avant et après le sexe.

Souvent, l'âge d'une personne n'est pas révélateur de son degré de maturité. Le monde est fait autant de jeunes sages que de vieux bornés. Il est donc tout naturel qu'il arrive que deux personnes d'âges différents, mais sur la même longueur d'onde, se rencontrent.

En raison du peu d'informations dont je dispose, je ne saurais dire si c'est le cas pour vous deux. En tout cas, la manière dont tu formules ta question me laisse également penser que ce qui t'importe en premier lieu, ce n'est pas tant elle que le fait de vouloir te rajeunir à la lumière de sa jeunesse ou de chercher simplement un peu d'excitation.

Ce qui sûr, c'est que tu es perturbé par l'amour. Sinon, tu ne prendrais sans doute pas la réaction de ton entourage autant à la légère, alors que la jeune femme s'en soucie. Elle me paraît très lucide et savoir prendre du recul par rapport à la sensiblerie qui semble t'aveugler.

Dans l'ensemble, ton intention de vouloir t'impliquer entièrement dans une relation avec elle me paraît quelque peu superficielle. Et je ne peux m'empêcher de penser que tes impulsions sont purement émotionnelles et qu'elles sont davantage fondées sur le besoin égoïste de posséder l'autre que sur une analyse différenciée des conditions données.

Tu m'as posé la question et je te réponds: laisse tomber. On peut aussi passer de bons moments ensemble dans la cadre d'une amitié ++ et on aura moins de mal à lâcher prise le moment venu. Bon courage!

