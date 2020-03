Question de Felice (36 ans) à Dr. Sex: Cela fait maintenant plus d’une semaine que je suis en télétravail. Malheureusement, je ne suis pas tout seul chez moi. Ma femme ne peut plus non plus se rendre à son travail. En plus, il faut s’occuper de nos deux enfants en âge d’aller à la maternelle et à l’école primaire. Au début, c’était encore relativement agréable.

Fini le stress le matin, les longues discussions pour aller au bain! On profitait des agréables soirées télé sur le canapé... et pendant que les enfants étaient dehors, on prenait même le temps de batifoler sous la couette. Mais entre-temps, c’est devenu un véritable enfer et je deviens fou. Cette crise du coronavirus me tape sur les nerfs!

Le bruit constant des enfants et le fait de ne pas avoir la possibilité de me retirer un tant soit peu pour pouvoir travailler en paix me rendent dingue. Hier, j’ai même piqué une crise et j’ai crié sur le plus grand, ce qui a généré une dispute avec ma femme. Cela ne peut pas continuer ainsi. Que dois-je faire?

Réponse de Dr. Sex

Cher Felice,

Ne plus être libre de ses mouvements et être quasiment 24h/24 les uns sur les autres représente un véritable défi pour tous. Il est prouvé scientifiquement que ce genre de situations de crise augmente nettement le risque de perte de contrôle et les gestes de violence. Et comme dans presque tous les cas, ce sont les plus faibles qui en pâtissent, à savoir les femmes et les enfants.

Je trouve génial que tu ailles chercher de l’aide et que tu n’essaies pas simplement de t’en sortir tout seul!

Il me semble désormais important que vous cherchiez, avec ta compagne et tes enfants, des solutions pour structurer et apporter de la variété dans votre quotidien. Dans l’idéal, vous veillerez également à ce qu’il apporte une satisfaction à chacun d’entre vous.

Si tu ne le fais pas déjà, je te conseille de faire une activité physique. Pour l’instant, il n’est pas interdit de sortir au grand air. Rien ne t’empêche donc d’aller faire un jogging ou de courtes ballades. Si le cœur t'en dit, tu pourrais emmener, de temps en temps, ton fils aîné. À moins que tu ne préfères être tout seul dans ces moments-là.

En tous cas, il faut absolument structurer ton quotidien. Lève-toi à heure régulière, même si tu ne dois pas quitter ton domicile. Et fixe-toi des heures de travail. Peut-être que tu préféreras démarrer tes journées de travail plus tôt pendant que tes enfants dorment encore. Essaie également de régler certaines tâches pendant que tu es à l'extérieur.

Établis tout de même un plan d’urgence, dans lequel tu détermines ce que tu fais quand la pression monte. Je souhaite que cette situation prenne fin rapidement, tant pour toi que pour nous tous. D’ici là, je te souhaite beaucoup de force et de courage!

