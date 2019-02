«Est-​​ce normal d'être sujet à autant de fétichismes?»

Question d’Emma (26 ans) à Dr Sex: Mon petit ami s'adonne à diverses pratiques sexuelles. Il est porté sur le fist-fucking anal, l'urophilie, les pieds, le bdsm, les femmes bien en chair, celles du troisième âge et il aime se masturber discrètement en public. Je crois qu'il n'y a rien qui ne puisse l'exciter. Plus c'est cochon, mieux c'est. Et pour couronner le tout, il regarde des pornos en permanence.

J'essaie de le satisfaire autant que possible. Il arrive aussi fréquemment qu'on ait des rapports sexuels tout à fait normaux et merveilleux. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que je ne serai jamais capable d'assouvir tous ses désirs. Et je ne comprends pas pourquoi il doit faire, regarder et fantasmer sur autant de choses.

Dernièrement, il a commencé, en toute discrétion, à faire des photos de ma meilleure amie et à les stocker sur son téléphone portable. Pour lui, c'est juste un plaisir et un jeu. Ça me blesse et ça me déconcerte énormément. Que dois-je faire? Dois-je le quitter? Et est-ce normal d'avoir autant de pratiques sexuelles différentes?

Réponse de Dr Sex

Chère Emma,

Avec tout le respect que j'ai pour la liberté personnelle de pensée et d'agir de ton petit ami, ses pratiques présentent néanmoins un caractère pathologique. Certes, tu ne fais pas mention de ses sentiments, mais j'ai du mal à croire qu'il n'y prenne que du plaisir. De la manière dont tu le décris, il me paraît bien obsédé et son comportement présente des tendances addictives.

Cela nous amène à nous intéresser à toi et à tes tentatives de «satisfaire ton petit ami autant que possible». Il me semble que tu es déjà très impliquée et que tu fais partie intégrante de son système d'excitation et de satisfaction excentrique.

Le fait que cela te blesse, que tu te sentes déconcertée et que tu aies le sentiment de ne jamais pouvoir assouvir les désirs de ton petit ami sont l'expression d'un esprit parfaitement sain. Je pense que tu peux et que tu devrais faire confiance à ce côté sain, car c'est ce qui va te permettre de te recentrer sur toi-même et sur ce qui te correspond vraiment.

Réfléchir à ce qui est important et bon pour toi va sans doute t'amener à quitter ton petit ami. Non parce qu'il n'est pas aimable – je suis sûr qu'il a de bons côtés et qu'il est un chic type – mais parce que ses pratiques excentriques et son incapacité permanente à satisfaire ses désirs te stressent trop.

En mettant un terme au jeu de ton petit ami et en faisant éclater votre bulle relationnelle, tu lui permets de le ramener à la raison. Il est fort probable qu'il n'ait même pas conscience de l'abîme dans lequel il a dérivé avec ses pratiques sexuelles et du fait qu'il ait besoin d'aide pour s'en sortir.

Son dernier fétichisme en date ajoute encore un nouvel aspect au tableau. Dans la mesure où il prend et stocke des photos de ton amie à son insu et sans son consentement, il évolue sur un terrain glissant du point de vue juridique. Reste à espérer qu'il ne partage pas les photos avec d'autres internautes, au risque de se rendre passible de sanctions.