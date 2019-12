«D'où vient son subit problème d'érection?»

Question de Mathilda (25 ans) à Dr Sex: Je suis un peu déconcertée. Les deux dernières fois que j'ai voulu avoir un rapport sexuel avec mon petit ami, il a subitement débandé durant les préliminaires. En temps normal, son pénis réagit au quart de tour, notamment quand nous nous embrassons, et reste en érection.

Mon petit ami explique cela par le fait qu'avant même d'en arriver aux préliminaires, il banderait et débanderait à de multiples reprises, étant donné qu'on ne fait pas forcément l'amour tout de suite. Du coup, une fois qu'on en viendrait à passer à l'acte, l'excitation serait quasiment finie.

Cela dit, il a tout de même réussi à avoir un rapport sexuel avec moi, les deux fois. Son explication a t-elle un sens ou devrais-je lui en reparler? Je n'arrive pas à me défaire de l'idée qu'il s'agit d'une excuse. Car, cela fait déjà quatre ans que nous sommes ensemble et jusqu'à présent, cela n'était encore jamais arrivé. Merci pour vos conseils!

Réponse de Dr Sex

Chère Mathilda,

Les problèmes temporaires d'érection font partie de la vie d'un homme, indépendamment de son âge et de son expérience sexuelle. L'érection masculine est très sensible à des facteurs externes et internes. Il arrive que la moindre contrariété fasse perdre l'érection à un homme.

Il peut s'agir de pensées, de soucis ou de peurs, qui mettent un terme au mécanisme complexe de l'érection qui en est perturbée, voire impossible.

Ce qui est effectivement déconcertant, c'est que ton petit ami rencontre ces problèmes du jour au lendemain, au bout de quatre ans de relation. Par conséquent, je peux parfaitement comprendre que tu aies des doutes par rapport à ses explications, d'autant plus que sa théorie sonne un peu rocambolesque.

Il n'y a, cependant, pas lieu de spéculer sur les éventuelles raisons liées à son problème d'érection. C'est lui qui perçoit ce qui se passe de l'intérieur. On peut donc partir du principe qu'il en connaît les raisons concrètes, si tant est qu'il y en ait.

Il est important et utile que tu gardes un esprit ouvert pour mettre les choses au clair. Car certains hommes n'osent pas parler de leurs problèmes d'érection. Tu peux donc parfaitement aborder le sujet, à condition de ne pas émettre de méfiance. Dis-lui que tu aimerais avoir une conversation au sujet de problèmes dans votre couple et dans laquelle il est également possible d'aborder des sujets plus délicats.

Il s'avérera peut-être que sa libido a diminué ces derniers temps ou qu'il est stressé par son travail et qu'il a, pour cette raison, perdu son appétit sexuel. Bon courage!

