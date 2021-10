Question de Ciara (27 ans) à Dr. Sex

Cela fait trois ans que j’ai un petit ami et un an que nous vivons en concubinage. Au fil du temps, la fréquence de nos rapports sexuels n’a cessé de diminuer. Or, au cours des derniers mois, je l’ai surpris à plusieurs reprises en train de se masturber.

Il prétend ne pas vraiment en avoir envie et n'y avoir recours que deux fois par mois au maximum. Mais nous ne faisons aussi l’amour que deux ou trois fois par mois. Je ne comprends pas cela, car je me donne du mal pour satisfaire ses besoins.

J’ai peur que, tôt ou tard, notre relation se brise en raison du manque de rapports sexuels. Nous n’avons même pas 30 ans et je ne sais pas pourquoi il se retire de la sorte. Et s’il allait subitement voir ailleurs parce que je ne l‘intéresse plus?

Réponse de Dr. Sex

Chère Ciara,

Tu évoques une crainte qui concerne de nombreuses personnes, en particulier les jeunes qui vivent une relation pour la première fois. Ils viennent à peine de s’engager dans leur couple et voilà que le stress avec les rapports sexuels commence.

Certes, c’est dû au manque d'expérience en matière de relations et de sexualité, mais également à la multitude de formats de styles de vie dans lesquels on voue le culte du corps et on se focalise sur le super orgasme.

Dans le cadre de mes consultations, je vois régulièrement des couples se briser, à cause de l’incompatibilité entre ce devoir d’avoir en permanence des rapports sexuels toujours plus intenses et l’évolution des besoins qui changent inévitablement avec le temps.

L’hypothèse selon laquelle il est impossible d’être en couple sans avoir de rapports sexuels ne change rien au fait que la plupart des couples qui sont dans une relation de longue date, ont peu de rapports sexuels. Mais le fait de ce poser constamment des questions augmente énormément la souffrance.

Ne laisse pas tes craintes prendre le dessus. Il est tout simplement impossible d’avoir en permanence et avec la même intensité du désir pour la personne avec laquelle on partage son quotidien.

Il est important de faire face à cette situation et d’en parler ouvertement au lieu de se mettre en retrait et de fermer les yeux. La meilleure chose à faire est d’avoir un dialogue ouvert avec ton petit ami et de lui poser directement tes questions.

Essayez de savoir comment vous voulez faire face à la situation actuelle. N’oubliez pas d’aborder la question de la fidélité. Discutez ensemble de l’importance qu’a le fait d'être exclusif aux yeux de l'autre et si une relation libre serait éventuellement une option.

Il va de soi que ce genre de discussion n’est pas facile. Si vous avez besoin de soutien, sachez qu’une ou deux séance(s) chez un spécialiste peut parfois faire des miracles. Bon courage!

