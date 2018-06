«Comment atteindre l'orgasme en couple?»

Question de Laura (18 ans) à Dr Sex: Je sais que beaucoup de femmes ont des problèmes pour atteindre l'orgasme. Pour autant, certaines femmes arriveraient à jouir à répétition. Quand je me masturbe, je n'ai aucun problème pour atteindre l'extase autant de fois que je veux.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Lors des rapports sexuels avec mon petit ami, que je fréquente depuis peu, c'est une autre affaire. C'est très agréable de coucher avec lui, mais je n'ai encore jamais eu d'orgasme avec lui. J'aimerais donc savoir ce que je peux faire en tant que femme pour atteindre l'orgasme lors de nos rapports.

Y a-t-il des exercices concrets à faire? Certaines techniques sexuelles aident-elles à y parvenir? Ou puis-je éventuellement provoquer l'orgasme par mes pensées? Dernièrement, j'ai lu sur Internet, qu'on pouvait réduire l'excès de peau recouvrant le clitoris. Est-ce que cela pourrait être une solution?

Réponse de Dr Sex

Chère Laura,

Oublie cette opération. De telles offres suggèrent que l'orgasme dépend de la nature d'un tissu. Et c'est - avec tout le respect que je vous dois - tout simplement stupide. D'autant plus que la peau qui recouvre le clitoris peut être déplacée - le clitoris en est donc indépendant.

Le fait que tu arrives à avoir des orgasmes quand tu te masturbes prouve que tout est en ordre avec ton corps. Par conséquent, et en raison de ton jeune âge, je pars du principe que c'est avant tout une question d'approfondir les connaissances des fonctions sexuelles de ton corps ne manière encore plus différenciée et d'en acquérir de nouvelles.

Penser constamment à l'orgasme provoque l'effet inverse de celui recherché. Par conséquent, essaie plutôt de te concentrer sur l'expérience et les sensations lors de rapports sexuels. Abandonne-toi aux caresses et aux étreintes de ton petit ami. Laisse-toi aller et profite pleinement du moment, qu'il se solde ou non par un orgasme.

L'excitation physique pendant l'acte sexuel, ainsi que l'orgasme résultent de l'action conjuguée d'impressions sensuelles, de contractions musculaires, de mouvements rythmiques et de respiration. Il est donc également important de prendre conscience de la manière dont tu respires pendant l'acte. Si tu ressens une tension quelque part, inspire profondément en te concentrant sur cette zone, puis relâche.

Des études montrent que les deux tiers des femmes sont incapables d'atteindre un orgasme par la seule friction du pénis dans le vagin. Pour y parvenir, elles doivent donc aussi stimuler la partie extérieure visible du clitoris, lors de rapports. Je te conseille aussi de faire cela - comme tu le fais sans doute quand tu te masturbes - et de voir ce qu'il en ressort.

Au mieux, cette partie peut aussi être prise en charge par ton petit ami ou conjointement, par vous deux. Et si tu le souhaites, vous pouvez également utiliser un vibromasseur. Amusez-vous bien en l'essayant - ça va marcher!