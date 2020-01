«Parfois, je déteste mon corps!»

Question de Nadine (22 ans) à Dr. Sex: Je ne suis pas grosse, mais j'ai des rondeurs et quelques poignées d'amour. J'ai une forte poitrine, de larges hanches, de grosses jambes et j'ai également de la culotte de cheval. Globalement, je ne m'en plains pas, sauf quand je vois les photos de femmes très élancées dans les magazines. Ça me déprime complètement et je me mets alors à détester mon corps et mes formes. En général, il me faut beaucoup de temps pour m'en remettre. Que puis-je faire contre ces baisses de moral?

Réponse de Dr. Sex

Chère Nadine,

À une époque marquée par les photos retouchées, il peut être difficile d'accepter son corps tel qu'il est. Depuis l'arrivée de tous ces logiciels de retouche d'images, on ne peut plus croire tout ce que l'on voit!

Tous les selfies sont retravaillés, sans parler des innombrables photos de mannequins qui nous narguent quotidiennement dans les magazines ou sur les sites Internet et qui nous inculquent l'image du corps parfait.

Des études ont montré que l'image que se font les femmes du corps idéal était fortement influencée par le type de corps qui les entourent au quotidien. Plus ces silhouettes sont minces, sportives et bien formées, plus elles aspirent personnellement à y ressembler. J'ai bon espoir que l'inverse soit également vrai.

Au vu de ce constat, je devrais en fait te conseiller de ne plus feuilleter de magazines. Mais je préfère t'inviter à regarder les corps de femmes qui ne répondent à aucun critère de perfection ou critère social.

En faisant des recherches sur les critères de beauté des femmes au fil des siècles, tu t'apercevras que non seulement la beauté, mais également les représentations qu'on s'en fait, ne sont qu'éphémères.

Regarde avec le cœur et imprègne-toi des images, sans porter de jugement sur ce que tu perçois. Car, il n'y a pas de «bons» ou de «mauvais», de «beaux» ou de «vilains» corps. Ce ne sont que des catégories de l'esprit humain. Des apparitions dans le temps, des courants de mode.

Revoie également ta façon de penser et de considérer ton propre corps et prends conscience qu'au bout du compte, la décision de savoir ce qui est beau et ce qui ne l'est pas n'appartient qu'à toi. Peut-être que cela peut également faire l'objet de discussions avec des femmes de différents âges de ton entourage. Bon courage et bonne recherche!

