«Pour moi, sexe et amour sont indissociables!»

Question de Nuria (33 ans) à Dr. Sex

J'ai beaucoup de mal avec la façon dont notre société sépare sexe et amour. Pour moi, il est inconcevable d'avoir des relations sexuelles sans sentiments. Or, dans les médias et dans mon entourage, la prise de position est tout à fait différente.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes.

Ces derniers temps, j'ai essayé au moins d'ouvrir un peu mon esprit, pour ne pas être constamment cataloguée de coincée. Mais j'ai vite compris que ce n'est pas moi et que je ne veux pas vivre ainsi.

Mais la pression sociale est grande et j'ai peur de regretter, plus tard, d'être passée à côté de quelque chose. Comment faire face à cette situation? Est-ce grave si une femme n'a pas eu beaucoup de partenaires sexuels et n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine?

Réponse de Dr. Sex

Chère Nuria,

Ce que tu écris est probablement vrai: une partie de l'humanité aborde l'intimité physique relativement sans complexe et l'offre généreusement à tout va. Mais il y a aussi une autre partie – dont tu ne sembles pas avoir conscience – qui, comme toi, suit ses sentiments et est plutôt dans la retenue.

Vouloir changer l'attitude de ceux qui aiment avoir des rapports sexuels sans amour est une idée honorable, mais n'a aucune chance d'aboutir. Je pense qu'il vaut mieux te concentrer sur la façon dont tu souhaites vivre et de laisser aux autres la liberté de choisir leur propre voie.

La crainte que tu puisses regretter plus tard ce que tu ne fais pas aujourd'hui repose sur la possibilité de savoir qui et comment tu seras à l'avenir. Or, si on y regarde de plus près, on sait tout de suite que c'est impossible. La vision de l'avenir est toujours forgée sur la situation actuelle, qui s'enrichit de craintes et de souhaits.

La vie pure et exaltante ne se manifeste que dans le présent. Quoi que nous imaginions et quels que soient nos projets, c'est à l'endroit où on se trouve ici et maintenant que se situe le présent.

En ce sens, il importe peu que tu aies eu beaucoup ou peu de partenaires sexuels, et quelles expériences tu as pu avoir avec eux. Dans la vie, il n'y a pas de répétitions, sauf si tu joues un rôle. Mais si tu t'engages vraiment, tout n'est qu'une perpétuelle nouveauté.

Peut-être que tu devrais essayer, dans les prochains temps, d'être totalement dans l'instant présent. Tu verras qu'un certain nombre de choses qui t'ont stressée jusqu'à présent, deviendront subitement accessoires. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)