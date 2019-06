«Son petit pénis ne me satisfait pas!»

Question de Mareike (33 ans) à Dr. Sex: Depuis peu, j'entretiens une relation avec un homme merveilleux. Il m'attire beaucoup et quand nous sommes ensemble, je me sens vraiment à l'aise avec lui. Pourtant, il y a un petit hic. Son pénis est si petit qu'il n'arrive pas à me satisfaire sur le plan sexuel. Comme j'attache une grande importance au sexe, cela me pose un problème. Vu les circonstances, dois-je continuer à m'impliquer dans la relation? Y a t-il éventuellement des possibilités d'agrandir son pénis?

Réponse de Dr Sex

Chère Mareike,

À en croire la publicité dans les magazines et les sites en ligne, l'agrandissement du pénis ne pose non seulement aucun problème, mais permet également d'obtenir des résultats incroyables. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup de ces offres n'ont qu'un seul effet, celui de faire baisser le compte en banque de ceux qui achètent ces produits.

En dehors des pilules et autres crèmes, on peut également avoir recours à une intervention chirurgicale pour allonger et grossir le membre en question. Étant donné qu'il n'est possible de gagner au maximum que de un à deux centimètres, l'investissement financier n'en vaut pas la peine. D'autant moins qu'une telle intervention peut, chez certains, entraîner des dommages irréversibles au niveau du pénis et qu'une opération, quelle qu'elle soit, n'est jamais sans risque. Des complications peuvent notamment apparaître au moment de la cicatrisation. À la suite de l'intervention, l'homme doit également s'attendre à une éventuelle perte de sensibilité et/ou de la fonction érectile du pénis.

C'est donc plutôt à toi de trouver la solution au problème en fonction de ta conception d'une vie sexuelle épanouie. Si la représentation que tu t'en fais va forcément de pair avec un grand pénis, le plus simple est sans doute de quitter cet homme et de partir à la recherche d'un partenaire capable de satisfaire tes besoins. Sinon, tu trouveras des solutions pour compenser la taille du pénis de ton compagnon actuel, notamment en faisant l'acquisition d'un godemiché que tu utiliseras en sa présence.

