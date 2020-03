«J'en ai marre des soirées dévergondées!»

Question de Meg (18 ans) à Dr. Sex: Avec ma clique d'amies, on a l'habitude de sortir du vendredi soir jusqu'au dimanche, de faire la fête, de boire et de consommer de la drogue. Jusqu'à il y a peu, j'y prenais encore du plaisir. Sauf que maintenant, j'ai un petit ami, ce qui a tout changé.

Idéalement, je passerais mes jours et mes nuits avec lui. Quand il m'arrive de sortir, je trouve ça tellement nul que la seule chose à laquelle je pense, c'est rentrer à la maison au plus vite. Mes amies ne me comprennent pas. Elles commencent à prendre leurs distances et ne me racontent plus tout comme avant.

Cela m'inquiète et je crains de les perdre. Mon cœur me dit de passer du temps avec mon petit ami, car cela me rend vraiment heureuse. Mais la peur de perdre mes amies me stresse à fond. Que dois-je faire?

Réponse de Dr. Sex

Chère Meg,

Ce que tu décris est une issue que prennent souvent les amitiés quand on tombe amoureux et qu'on démarre une relation amoureuse. Les personnes qui étaient jusqu'alors importantes et avec lesquelles on partageait tout perdent de leur valeur. Tout ne tourne plus qu'autour de l'être aimé avec lequel on a envie de passer chaque seconde.

Le fait que tes amies se plaignent à ce sujet est tout à fait compréhensible. Contrairement à toi, qui flotte sur un nuage et voit la vie en rose, rien n'a changé dans leur vie à elles. Mis à part le fait que tu leur manques, en tant qu'être humain et amie, avec tout ton être et ce que tu as à leur offrir.

Il me semble important de prendre les deux au sérieux: tes amies avec leurs besoins et ton souhait de passer du temps avec ton petit ami. Le défi consiste à trouver le juste équilibre entre la relation de couple et la relation amicale.

Aussi géniale que puisse être une relation amoureuse, elle ne remplacera jamais les ami(e)s et les loisirs. À terme, personne ne supporte de passer des semaines, des mois, voire des années 24h/24 avec son/sa partenaire et de tout partager avec lui/elle.

Peut-être que tu pourrais envisager la chose d'un autre œil. Car j'ai l'impression que c'est plutôt ce genre de sorties qui t'ennuie, et non tes amies. Il arrive un jour où on se lasse tout simplement de picoler et de raconter des conneries en soirée.

Maintenant que tu as un petit ami et que tu es en passe de devenir une adulte, essaie de déterminer ce que tu veux faire de ton temps libre. Peut-être que tu pourrais organiser un dîner avec tes amies pour discuter de ce sujet? Il se peut que l'une ou l'autre d'entre elles en ait aussi assez des sempiternelles soirées de débauche. Bon courage!

