«Je ne crois pas à son excuse!»

Cela fait un an que je suis en couple avec mon petit ami. Nous avons une bonne relation, passons beaucoup de temps ensemble et avions prévu de faire un long voyage ensemble prochainement.

Sauf que désormais, tout est remis en cause. Il y a une semaine, il a avoué qu’il m’avait trompée avec une copine du club de sport qu'il fréquente une fois par semaine.

En parallèle, il m'a assuré que cela n'avait rien à voir avec moi et qu'il m'aimait plus que tout. Il prétend que cela est arrivé alors qu’il était bourré. J’ai du mal à y croire et suis vraiment choquée. Dois-je mettre fin à notre relation, même si je l’aime encore?

Chère Malena,

Être trompé(e) fait mal. Pour autant, il ne sert à rien de prendre des décisions à la hâte. Cela ne fera que raviver ta blessure, vu que derrière se cachent encore des sentiments amoureux. Si tu trouves le courage et si tu es prête à accepter la douleur et de la laisser entrer dans ta vie, elle finira par disparaître. Par la suite, tu seras plus sereine pour y voir plus clair.

Tu seras ensuite en mesure de confronter ton petit ami. Il est toutefois important que l'échange soit limité dans le temps et que le sujet soit clairement défini. Le but n'est pas de se faire des reproches l’un l’autre et de se disputer!

Trouvez un moyen de faire face à cette situation

Avez-vous envie et êtes-vous capables de poursuivre votre relation compte tenu des circonstances? De quoi avez-vous besoin pour que cela fonctionne? Il convient, dans un premier temps, de répondre personnellement à ces questions, avant d’en parler à deux. Laissez la morale de côté en discutant de ce qui s’est passé. Il est évident que ton compagnon a fait un faux pas et qu’il aurait pu se comporter différemment.

On ne peut pas changer le passé, mais on peut influencer l’avenir. Vous pouvez donc aussi bien vous séparer que continuer à faire route ensemble en tirant des leçons de ce qui s’est passé.

Ce genre de débordements dans une relation cache souvent une peur inconsciente de s’engager à 100% sur le long terme. Il pourrait donc s’avérer utile pour ton petit ami d’approfondir les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte avec un spécialiste, une fois que vous aurez clarifié les choses entre vous. Bon courage!

