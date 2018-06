«Elle n'a subitement plus de désir sexuel!»

Question d'Andreas à Dr Sex: J'ai 32 ans et j'ai eu une belle relation, il y a quelque temps. Mais, après quatre ans, ma copine de l'époque n'avait plus envie d'avoir de rapports sexuels. J'ai tout essayé pour remédier à la situation. Nous en avons aussi parlé ouvertement. Il s'est très vite avéré qu'en dehors du stress quotidien, la pilule était la principale raison.

Cela fait plus d'un an que je suis avec une autre femme. Au départ, nous avions des rapports sexuels épanouis. Mais maintenant, tout d'un coup et sans raison, elle non plus n'a plus envie. Elle n'a cependant pas envie de chercher la cause à son manque de libido.

J'essaie de créer une ambiance agréable, je lui fais des massages presque tous les jours, montre de l'intérêt pour son travail et nous parlons beaucoup. Mais elle n'est pas d'humeur - pas même pour des câlins ou des caresses. Je commence tout doucement à m'inquiéter et ne sais pas ce que je pourrais encore faire. Est-ce de ma faute ou est-ce dû à la pilule?

Réponse de Dr Sex

Cher Andreas,

Le manque de libido peut avoir de nombreuses raisons. Les déclencheurs peuvent être le stress et la tension, ainsi qu'un manque d'estime de soi ou l'anxiété. Il a été démontré que le stress affecte davantage les femmes que les hommes. Cependant, les maladies, les troubles neurologiques et hormonaux ainsi que la prise de médicaments - y compris la pilule - peuvent également conduire à une perte d'appétit sexuel. Souvent, la combinaison de plusieurs facteurs est en cause.

Les opinions divergent quant aux effets de la pilule. Il est clair que les contraceptifs hormonaux peuvent avoir un effet sur l'appétit sexuel. Il est, dans tous les cas, judicieux de vérifier si le passage à un autre produit a un effet positif sur la libido.

Mais l'absence de désir sexuel peut également être lié à la qualité des rapports. Lors de mes consultations, j'entends souvent des hommes et des femmes dire que le rapport sexuel auquel on s'attend n'est pas suffisamment excitant pour donner envie. Des études montrent que les rapports sexuels non satisfaisants et ennuyeux entraînent une diminution du désir à moyen et long terme.

L'image de la sexualité présentée par les médias peut également entraîner des problèmes. Elle implique qu'il est normal d'avoir du désir et par conséquent des relations sexuelles de manière permanente. Ce message est perçu par beaucoup comme étant manifestement différent de ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours. L'écart entre ce qui devrait être une évidence et ce qui est réellement le cas amène à percevoir sa propre sexualité comme honteusement «normale» et inférieure.

Des études ont montré que plus de sexe ne menait pas à plus de satisfaction. Les couples qui ont des rapports sexuels une fois par semaine se sentent le plus à l'aise. À une fréquence plus faible, la satisfaction diminue également, mais n'augmente pas à une fréquence plus élevée.

Tu vois que la question est complexe et qu'il y a de nombreuses raisons possibles. Il me semble évident d'examiner de plus près ton concept du sexe - et d'en parler avec ta petite amie. J'imagine qu'elle a d'autres exigences en matière de sexe que toi et que ton activisme est trop pour elle. La meilleure solution pour le moment est peut-être d'en faire moins et d'écouter. Bonne chance!