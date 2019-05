«Un simple SMS a été le début de la fin!»

Question de Mike (37 ans) à Dr Sex: J'ai longtemps été célibataire, avant de faire la connaissance d'une femme vraiment formidable. On s'est tout de suite bien entendus et quand on se voyait, on ne pouvait s'empêcher de se tripoter. Avant de s'endormir, il fallait absolument que je la tienne dans mes bras ou qu'elle soit en contact avec moi.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Alors qu'elle était en vacances avec une copine, elle m'a appelé bien plus souvent que je ne l'aurais pensé. A son retour, elle m'a donné la preuve, par sa manière de m'enlacer et de m'embrasser, que je lui avais manqué et qu'elle était vraiment contente de me revoir. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un sms qui disait: «Il faut que je te parle!».

Après une demi-heure passée à me faire des compliments, j'ai eu droit au coup de massue. Elle m'a annoncé qu'elle n'avait plus de sentiments à mon égard et que ça n'était plus possible entre nous. Alors que les mots sortaient de sa bouche, son corps laissait entendre qu'elle me désirait toujours. Dois-je me battre pour la garder et lui montrer que je suis sérieux ou faut-il mettre une croix sur notre relation?

Réponse de Dr Sex

Cher Mike,

Je n'ai rien contre le langage corporel. Il vient en complément de la communication verbale et est utile pour percevoir d'autres aspects d'un message ou pour vérifier l'authenticité d'un interlocuteur.

Mais c'est exactement la raison pour laquelle il ne faut en aucun cas le dissocier de la communication verbale. Ce que tu fais, à savoir mettre en opposition le language corporel et le message oral de cette femme n'a aucun sens.

A mon avis, derrière ton interprétation se cache le souhait que tu as de voir cette relation se poursuivre et je comprends très bien que tu aies envie de t'accrocher au moindre espoir qui s'offre à toi. Mais au final, tu ne fais qu'approfondir et prolonger ta souffrance.

Tu étais sans doute déjà sérieux avant de te prendre une veste. Alors à quoi bon te battre? De toute façon, à quoi rime cette idée étrange selon laquelle il serait possible de se battre pour récupérer l'amour d'une personne?

Essaie de voir cette expérience comme un moyen d'apprendre deux choses fondamentales dans la vie. Premièrement, on ne peut pas posséder des gens. Deuxièmement, dans une relation, il ne s'agit pas de se battre et de remporter des victoires ou des trophées.

Tu as longtemps été célibataire et c'est donc d'autant plus dur de se prendre un râteau de cette femme «vraiment formidable». Mais n'oublie pas que tu sais gérer ton célibat.

Pourquoi est-ce que tu te mettrais désormais avec quelqu'un qui ne veut pas vraiment de toi? Et c'est exactement le message qu'elle t'a transmis lors de votre dernière rencontre. Bon courage!

(L'essentiel/wer)