«Et si les rapports sexuels s'avéraient compliqués?»

Question de Benjamin (28 ans) à Dr Sex: Mon gland est ultra-sensible, ce qui est douloureux lors d'une stimulation avec le prépuce rétracté. Quand le pénis est en érection, le prépuce est trop court, ce qui ne permet pas de le dérouler sur le gland sans occasionner de douleurs. Mon médecin généraliste m'a prescrit une crème, mais cela n'a rien changé.

J'ai toujours eu ce problème. À cela s'ajoute que le bout de mon gland est bleu. Mon médecin de famille m'a toutefois assuré que cette coloration était due à une veine et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Si je mentionne ce phénomène, c'est parce que c'est précisément à cet endroit que les symptômes apparaissent lorsque le prépuce est rétracté.

Comme je n'ai, jusqu'à présent, jamais été dans une relation de longue durée, cela n'a jamais vraiment posé de problème. Mais en me masturbant de manière intensive, j'ai constaté que cela pouvait rapidement en devenir un. Je crains qu'en ayant une vie sexuelle active avec une partenaire, cela ne devienne un véritable souci. Que puis-je faire?

Réponse de Dr Sex

Cher Benjamin,

D'après des études, environ 8% des garçons âgés de 6-7 ans ont un phimosis. C'est ainsi qu'on appelle le rétrécissement du prépuce dans le jargon médical. Vers l'âge de 16-17 ans, ce chiffre n'est plus que d'environ 1%. Plus on avance dans l'âge, moins il est fréquent, car le prépuce s'assouplit et s'agrandit.

En dehors du phimosis congénital, il existe également le phimosis acquis. Dans ce dernier cas, le tissu cicatriciel entraîne un rétrécissement permanent du prépuce, notamment à la suite d'inflammations locales répétées ou de blessures liées à des décalottages répétés et forcés.

Étant donné que tu as déjà 28 ans, je suppose que dans ton cas, on a affaire au second type de phimosis. Même s'il est normal que ton médecin de famille essaie de t'épargner une ablation du prépuce et la perte de sensation qui en résulte lors des rapports sexuels, la crème n'a manifestement pas eu l'effet escompté. Il faudrait, par conséquent, voir s'il ne faudrait pas tout de même envisager une intervention chirurgicale.

À moyen terme, l'ablation du prépuce réduirait également l'hypersensibilité du gland, étant donné que la muqueuse se kératise avec le temps. Juste après l'opération, quand le gland est découvert et que la kératisation n'a pas encore eu lieu, ce sera tout de même un peu désagréable pendant un certain temps.

Le coût de l'opération varie en fonction de l'intervention et de l'endroit où elle est pratiquée. Dans un cabinet spécialisé, il faut compter environ 540 euros, dans un hôpital environ 900 euros. Et si tu fais appel à un chirurgien plastique, le coût sera encore plus élevé.

On estime à environ 30% le nombre d'hommes circoncis dans le monde. La circoncision est une pratique très répandue en Afrique du Nord et de l'Ouest, au Moyen-Orient et en Asie centrale, des pays où elle est principalement pratiquée pour des raisons religieuses et culturelles.

