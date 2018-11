«Elle n'a plus de libido à cause des pornos!»

Question de Nino (42 ans) à Dr Sex: Cela fait dix ans que je suis avec ma femme. Elle est ma première conquête. En fait, je devrais être heureux, car j'ai d'excellents amis, de bons parents, une maison avec jardin et un bon travail. On fait de la randonnée, on va au cinéma ensemble et on partage l'amour pour les chats. Pourtant, depuis un certain temps, je suis en proie à l'ennui, je manque de motivation et me sens malheureux et vide.

Très tôt, j'ai commencé à regarder des pornos. Au début de la relation, mon addiction a fait l'objet de grosses disputes. Mais depuis cinq ans, elle tolère ma consommation. Sauf que depuis, plus rien ne va sur le plan sexuel, car elle n'a plus de libido. Dernièrement, on a refait une tentative, mais elle a fini par avoir des douleurs, bien qu'on ait utilisé du lubrifiant.

Je regrette d'avoir vécu jusqu'à l'âge de 30 ans chez mes parents et suis nostalgique de ma jeunesse. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'après cinq ans de vie sexuelle avec une femme, je suis condamné à 40 ans d'abstinence dans un train-train quotidien? La séparation a plusieurs fois été à l'ordre du jour, mais les sentiments qu'on a l'un pour l'autre, les peurs existentielles et mon problème pour aborder les femmes m'en ont dissuadé. Que faire? Une thérapie, envisager une séparation, prendre mon mal en patience ou mettre fin à la relation?

Réponse de Dr Sex

Cher Nino,

Il y a manifestement un lien direct entre ta consommation de pornos et le manque de libido de ta compagne. Sinon, elle n'aurait pas cessé d'éprouver le besoin d'avoir des rapports sexuels précisément au moment où elle a commencé à se soumettre et à accepter ta consommation sans rechigner. Je suppose qu'elle a décroché intérieurement à ce moment-là.

On dirait qu'il y a quelques cadavres dans le placard de la relation que tu décris comme heureuse et – hormis l'absence de rapports sexuels – en grande partie harmonieuse. D'une part, la résignation et le mutisme de ta partenaire en ce qui concerne ta consommation de sexe sur Internet, d'autre part, ton humeur morose.

Au vu de ce que tu décris, j'ai tendance à penser qu'on se trouve en face d'une dépression légère à modérée. Certaines des humeurs et pensées mentionnées font notamment partie des symptômes de cette maladie psychique. Bien entendu, il ne s'agit que d'une supposition qu'il convient de clarifier.

C'est pourquoi je te conseille de prendre, sans plus attendre, rendez-vous avec un(e) spécialiste de la dépression. Au terme de l'anamnèse, le/la psychiatre sera en mesure de fournir un diagnostic précis. Étant donné que le type et l'intensité des symptômes varient d'une personne à une autre, le traitement sera également personnalisé.

Il est important que la manière dont tu gères ta vie soit le sujet de ta thérapie. Tu sembles fortement affecté par ton passé, ce qui te donne une vision déformée du présent. Par ailleurs, il faut absolument aborder la question de consommation de pornos – ne serait-ce qu'en raison du fort impact qu'elle a sur ta relation.

Il est probable que, dans ce contexte, ta compagne soit également amenée à prendre part à la thérapie lors de séances en couple. Dans le cas contraire, je vous conseille vivement de suivre une thérapie de couple en parallèle. Bon courage!

(L'essentiel/wer)