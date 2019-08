«Faut-​​il tirer un trait sur ma vie sexuelle?»

Question de Willy (57 ans) à Dr. Sex: Cela fait douze ans que je suis marié à ma femme, lors d'un second mariage. Dans les premières années de notre vie de couple, nous avions des rapports sexuels réguliers et satisfaisants. Elle se montrait très entreprenante et m'en demandait même parfois presque trop, ce que je n'avais pas connu dans mon premier mariage.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes.

Sauf que, depuis trois ans, ma femme est en pleine ménopause et n'a pratiquement plus de libido. C'est désespérant! Nous en parlons, mais aucune solution ne semble, pour autant, se profiler à l'horizon. J'ai vraiment du mal à me faire à l'idée de mettre définitivement une croix sur ma vie sexuelle.

Cette situation ne lui convient pas non plus, mais cela ne change rien. Comme je ne n'envisage en aucun cas de la tromper, je dois, coûte que coûte, faire face à la situation, même si l'envie de prendre un peu de plaisir avec une autre femme me traverse souvent l'esprit. Est-ce que les choses finiront par revenir à la normale avec ma partenaire ou faut-il définitivement tirer un trait sur une vie sexuelle?

Réponse de Dr Sex

Cher Willy,

Qui dit ménopause, ne dit pas forcément absence de libido. Par contre, certaines femmes se sentent moins attrayantes physiquement pendant cette période ou sont, pour la première fois de leur vie, confrontées au temps qui passe et à leur propre déchéance.

Dans les deux cas, cela peut entraîner un sentiment d'incertitude et des états dépressifs, relativement fréquents durant la ménopause. Et ce sont précisément ces troubles qui peuvent faire diminuer l'appétit sexuel.

Comme tu peux le constater toi-même, les changements hormonaux déclenchent une multitude de phénomènes contradictoires, un peu comme chez les adolescents à la puberté.

Mais dès la fin du processus et dès que la femme a retrouvé un nouvel équilibre, la libido devrait en principe revenir, même si on ne peut prédire sa nature. Une chose est sûre: elle ne sera jamais plus comme avant. Mais cela est également dû au fait que votre relation ne date pas d'hier et que vous n'allez pas subitement vous jeter fougueusement l'un sur l'autre, tels de jeunes amoureux.

Mais même si les besoins de ta partenaire ont changé et que ses pulsions sexuelles ne sont plus aussi fortes qu'avant, parler tout de suite de la fin de la vie sexuelle dans votre couple serait exagéré.

Essayez donc de déterminer ensemble comment vous souhaitez faire face à cette nouvelle situation en passant par une forme de rapport physique qui tient compte de ton propre âge, ainsi que de celui de ta partenaire. Car le sexe n'est pas une fin en soi.

Tôt ou tard, les effets du vieillissement se manifesteront également chez toi. Tu seras alors bien content de t'être penché suffisamment tôt sur la question et sur les changements que cela implique dans la sexualité du couple. Bon courage!

(L'essentiel/wer)