«Il ne fait plus que se satisfaire en solo!»

Question de Laura (34 ans) à Dr Sex: Je suis dans une relation depuis six ans. Au début, les rapports sexuels avec mon partenaire étaient géniaux. Nous nous entendions à merveille à ce niveau. Nous pouvions laisser libre cours à nos fantasmes et nous ébattre pleinement. Mais depuis plus d'un an, la fréquence de nos rapports a diminué. Actuellement, nous ne faisons l'amour plus qu'une fois par mois et c'est, en fait, toujours moi qui en prend l'initiative.

Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes.

Durant cette période, qui me paraît très longue, j'ai constaté qu'il se satisfaisait lui-même plusieurs fois par semaine. Évidemment, je lui en ai parlé à plusieurs reprises, cherchant à avoir une discussion à ce sujet avec lui. J'ai tenté de lui expliquer qu'il serait bien de partager son envie avec moi, plutôt que de se masturber tout seul dans son coin. Malheureusement, sans succès.

Le sexe et le contact physique dans une relation sont très importants pour moi et je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi il préfère se satisfaire en solo, plutôt que de partager, de temps à autre, ce plaisir avec moi. Le fait d'être mise à l'écart est très frustrant pour moi. Que puis-je faire pour qu'on ait à nouveau des relations sexuelles?

Réponse de Dr Sex

Chère Lara,

Au terme de six années de relation, ce n'est pas si mal d'avoir encore un rapport sexuel une fois par mois. Certains couples – que je conseille dans ma rubrique, ainsi qu'au sein de mon cabinet – seraient contents d'avoir encore des relations sexuelles avec leur partenaire après tout ce temps. Mais cette information ne va sans doute pas changer grand-chose à ton besoin et à ta souffrance.

Les gens sont très différents les uns des autres. En conséquence, leurs idées varient énormément quant à la fréquence à laquelle on devrait faire l'amour, s'embrasser, se serrer dans les bras ou simplement être proches, sur le temps qu'on devrait passer ensemble et sur ce dont on devrait parler, à quel moment et de quelle manière. Pourtant, il y a toujours cette vision, selon laquelle nous serions tous égaux et que, par conséquent, nous aurions tous les mêmes besoins.

En partant du principe que la différence est la condition préalable de toute relation, il est très vite évident à quel point il est important de communiquer ouvertement et clairement – et de partir du principe qu'on se comprend mal, voire pas du tout. Et oui, cela manque totalement de romantisme. Mais c'est aussi beaucoup plus simple, car on serait à jamais débarrassé de l'idée selon laquelle on se comprendrait aveuglément lorsqu'on est amoureux.

Si l'on prenait en compte le fait que les gens – même s'ils sont amoureux – préfèrent façonner leurs conditions de vie d'une manière qui leur correspond, à la recherche d'un certain confort, on aurait presque les conditions idéales pour mener une relation basée sur l'honnêteté et l'authenticité. On n'aurait «plus» qu'à apprendre à se parler. (Oui, c'était légèrement ironique).

Tu te demandes certainement quel est le message que j'essaie de te faire passer et quel est le rapport avec ta question. À mon avis, en ce qui vous concerne, il ne s'agit pas de sexe et de l'égocentrisme de ton partenaire, mais d'abandonner l'idée d'une relation idéale et le fait d'être toujours au contact l'un avec l'autre. Essaie d'accepter le fait que la vie n'est pas parfaite et que tout partira, tôt ou tard, à la dérive. Je te conseille d'aborder encore une fois ouvertement la question avec ton partenaire et d'en tirer des conséquences, si besoin. Bon courage!