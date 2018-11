«Il m’interdit de voir ma sœur!»

Question de Valentina (38 ans) à Dr Sex: Cela fait 18 ans que je suis avec mon partenaire et nous avons quatre enfants. Il a toujours été assez jaloux. Malgré tout, j’ai réussi à conserver un minimum de vie sociale. Lui, par contre, n’entretient que très peu de relations amicales de son côté. Le travail et la famille lui sont amplement suffisants. Même si je trouve cela bien, je pense que dans une relation, les conjoints ont également besoin de temps libre, chacun de leur côté.

Il ne fait plus de scène quand je décide d’entreprendre quelque chose toute seule, mais il me montre clairement que cela le dérange. Et il ne tolère pas que je voie ma sœur étant donné qu’elle a trompé son mari et qu’elle aurait, selon lui, une mauvaise influence sur moi. Cela me met en colère, car je ne lui ai jamais donné aucune raison de croire qu’il pouvait douter de ma fidélité.

Je commence tout doucement à culpabiliser quand j’entreprends quelque chose sans lui, ce qui m’empêche d’apprécier le moment. De plus, cela me fâche de me laisser influencer par lui, alors que c’est son problème, pas le mien. Tout cela m’étouffe. Comment puis-je lui faire comprendre que j’ai, de temps à autre, besoin d’un moment rien que pour moi, sans pour autant que cela signifie qu’il ne compte pas à mes yeux?

Réponse de Dr Sex

Chère Valentina,

Certaines personnes pensent qu’un peu de jalousie fait partie d’une «vraie» relation amoureuse. Elle serait la preuve, dit-on, que le/la partenaire compte pour l’autre et lui tient à cœur. Or, c’est faux. Car ce sentiment n’est pas une preuve d’amour, mais montre qu’on confond amour et possession.

La jalousie et la méfiance peuvent détruire une relation. Il est donc important de trouver un moyen d’y pallier et de savoir ce qui se cache derrière. Le fait qu’une personne soit jalouse ou méfiante est, en grande partie, lié à ses relations antérieures dans son enfance ou son adolescence.

La première étape pour changer cela consiste ce que vous preniez tous les deux la responsabilité de vos vies et de vos besoins. Concrètement, cela signifie qu’il faut arrêter de tenir l’autre responsable de sa propre souffrance. Car tant que vous vous considérerez comme «victimes», vous serez tentés de chercher la solution chez le «coupable», c’est-à-dire à l’extérieur.

Certes, je comprends que cela te fasse un coup au moral, lorsque ton partenaire, avant de quitter la maison, te glisse encore rapidement à l’oreille combien il désapprouve que tu partes. Pour autant, tu as le choix d’accepter ce message et de le laisser agir. Cela est également valable pour l’interdiction de voir ta sœur. Il est bien connu que ce ne sont pas les choses qui nous font peur, mais la valeur qu’on leur accorde. Il est temps pour toi d’analyser et de tenter de comprendre ce qui te pousse à laisser ton partenaire exercer autant de pouvoir sur toi et sur ta vie.

Le seul point, sur lequel tu peux agir, c’est toi-même. Ton partenaire est comme il est. Peut-être qu’un jour, il se rendra compte qu’il vous fait souffrir tous les deux avec sa jalousie – ou peut-être pas. Cela ne sert donc à rien de l’attendre. Si tu n’y arrives pas toute seule, je te conseille de faire appel à un spécialiste. Bon courage!

