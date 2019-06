«Notre vie sexuelle est fade et ennuyeuse!»

Question de Kevin (26 ans) à Dr Sex: Cela fait six ans que je suis avec ma copine. Au début, on avait des rapports sexuels satisfaisants et réguliers. Mais ces dernières années, ils se sont dégradés. Aujourd’hui, c’est toujours à moi de prendre l’initiative pour avoir un rapport et on en a peut-être un par mois.

Je lui ai déjà dit à plusieurs reprises qu’elle devait me faire comprendre quand elle en éprouvait le désir et qu’elle devait aussi prendre l’initiative. Pour lui simplifier la tâche et faire des expériences, j’ai passé des semaines à lui fabriquer une réplique en silicone de mon pénis. Sauf qu'elle n’a montré aucun intérêt pour l'objet.

Quand on a un rapport sexuel, on fait toujours la même chose. C’est vraiment fade et ennuyeux. Entre temps, je suis tellement désespéré que je me masturbe presque tous les jours pour me satisfaire un tant soit peu. A part cela, notre relation est très bonne et équilibrée. Que faire pour améliorer la situation?

Réponse de Dr Sex

Cher Kevin,

Cela fait maintenant un certain temps que je prodigue des conseils en matière de sexualité, mais en plus de dix ans de Dr Sex, jamais aucun homme n’avait encore confectionné une réplique de son pénis pour créer l’inspiration chez sa copine.

Je suis vraiment désolé pour toi d’apprendre qu’elle n’y a trouvé aucun intérêt. J’espère que tu ne prends pas son indifférence personnellement! Elle n’a très vraisemblablement rien à voir avec le fait qu’il s’agisse d’une réplique de ton pénis. L’utilisation d’un godemiché n’est tout simplement pas du goût de toutes les femmes!

Certains hommes, et je suppose que tu en fais partie, croient dur comme fer qu’il faut qu’il y ait pénétration pour satisfaire une femme et l’amener jusqu'à l'orgasme. Or, on sait depuis des siècles que les femmes sont capables de jouir sans forniquer.

Si ce changement te pose vraiment problème, tu devrais en premier lieu analyser de près l’idée que tu te fais d’un rapport sexuel. Tu sembles avoir une représentation très claire de ce qui est bien et de ce qui est mal. Sinon, tu ne pourrais pas porter un jugement aussi sévère sur ce qui se passe dans votre chambre à coucher.

Lors de mes consultations de couples, je fais régulièrement le constat que les femmes ne manquent pas de désir, contrairement à ce que pensent les hommes. Mais souvent, elles en ont simplement assez de se mettre, encore et toujours, à disposition de l’autre sans rien obtenir en retour.

C’est juste dommage que leur refus n’y change rien et conduise souvent le partenaire à se détourner complètement et à aller voir ailleurs. Mais ça, c’est un autre sujet.

Il me semble également important d’inviter ta partenaire à te révéler ses fantasmes sexuels et ce qu’ils englobent dans une ambiance détendue, sans aucun pression de ta part. Je pense qu’après cela, tu sauras exactement ce que tu as à faire, sans avoir recours à mon aide. Bon courage!

