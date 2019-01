«Elle ne sent pas bien dans son corps!»

Question de Claude (26 ans) à Dr Sex: Cela fait deux ans que je sors avec ma petite amie. Nous avons une relation très harmonieuse et ne nous disputons que très rarement. Nous communiquons ouvertement l’un avec l’autre, nous entendons bien et pensons sérieusement à nous engager sur le long terme – avec enfants, maison et tout le toutim.

Malheureusement, nous n’avons des rapports sexuels qu’environ une fois par trimestre. Toutes les personnes auxquelles j’en ai parlé me comprennent et me disent que ça leur manquerait aussi. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Elle m’a toujours assurée que le problème ne venait pas de moi, mais qu’elle ne se sentait pas bien dans son corps, ce qui diminuerait sa libido et l’empêcherait de se laisser aller.

J’essaie de lui donner le sentiment d’être la plus belle à mes yeux, même si elle n’a pas la silhouette d’une top-modèle. Pour moi, elle est parfaite telle qu’elle est. Il m’arrive de plus ou moins bien le supporter, mais au fond, j’aimerais qu’on ait plus de moments câlins. Que puis-je faire pour remédier à cela?

Réponse de Dr Sex

Cher Claude,

J’apprécie la façon dont tu montres à ta petite amie qu’elle est non seulement la plus belle, mais qu’elle est parfaite à tes yeux. Tu ne feras toutefois pas disparaître la gêne dont elle est victime – au contraire. Il se peut même que tu la renforces à moyen terme, étant donné qu’en faisant cela, tu lui suggères qu’elle a une fausse image d'elle-même.

Lors de mes consultations, je suis un principe simple selon lequel ce qui est a le droit d’être – et ce qui a le droit d’être peut être changé. Le changement ne devient possible qu’à partir du moment où une personne se sent acceptée telle qu’elle se perçoit elle-même et que son entourage ne cherche pas constamment à la convaincre du contraire.

Il me semble donc essentiel que tu acceptes sa vérité et que tu prennes ses doutes au sérieux. Car en adoptant cette attitude, tu permets à ta petite amie de s’occuper, sans réserve, de ce qui, dans son esprit, est le cas – et éventuellement de savoir ce qui se cache derrière son mal-être.

L’importance qu’une personne adulte accorde à son corps et la manière dont elle s’y prend est le résultat d’un processus d’apprentissage qui remonte à la petite enfance. Si les proches de l’enfant lui signalent que son corps n’est pas normal tel qu’il est ou si l’on repousse ses limites physiques et mentales, cela peut avoir des conséquences dramatiques.

De nombreuses personnes souffrent encore à l’âge adulte des agressions et des violences subies au cours de leur enfance – notamment en manifestant des symptômes physiques et mentaux non spécifiques. Souvent, cela nécessite de se faire accompagner par un spécialiste pour en déceler la cause sous-jacente.

Étant donné que la situation n’a pas foncièrement changé au cours des deux années que vous avez passé ensemble, je conseille à ta petite amie de se faire accompagner par un professionnel qui l’aidera à faire un travail sur ses concepts et ses convictions personnels en ce qui concerne sa condition de femme, son corps et son rôle lors des rapports sexuels. Bon courage!