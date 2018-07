«S'est-​​elle auto-​​fécondée après notre rapport?»

Question de Leon (25 ans) à Dr Sex: J'ai récemment fait la rencontre d'une femme. Après avoir pris un verre dans un bar, nous avons eu deux rapports sexuels. Dans les deux cas, j'ai utilisé un préservatif. Après le premier rapport, j'ai retiré la capote dans la salle de bains, avant de la jeter dans les toilettes et de me sécher le pénis. Quelque temps plus tard, on a refait un câlin et eu un nouveau rapport.

Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes.

J'ai alors procédé de la même manière, malheureusement, j'ai oublié de tirer la chasse d'eau. Après le deuxième rapport, elle m'a laissé son numéro de téléphone sans que je ne le lui demande et elle est partie. Plus tard, j'ai remarqué qu'un des préservatifs dans la cuvette des toilettes manquait. Depuis, je me torture l'esprit à l'idée qu'elle ait pu s'auto-féconder.

Certes, le préservatif était dans les toilettes et de l'eau se trouvait sans doute déjà à l'intérieur, mais sans doute pas assez pour atteindre le réservoir. Suis-je simplement paranoïaque ou mes craintes sont-elles justifiées? J'ai lu sur Internet, que certaines femmes avaient ainsi mis un enfant sur le dos d'un homme.

Réponse de Dr Sex

Cher Leon,

L'éjaculation se compose d'environ deux à six millilitres de sperme et contient entre 20 et 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Dans l'épididyme et le canal déférent, les spermatozoïdes survivent plusieurs semaines après la phase de production et de maturation. En dehors du corps, la durée de vie dépend de l'environnement dans lequel ils se trouvent.

Enveloppés par les sécrétions de la prostate, protégés de l'air extérieur, ainsi que de la chaleur et du froid, ils peuvent rester fertiles pendant plusieurs heures. Au contact de l'eau du robinet, les spermatozoïdes meurent au bout de quelques secondes. Dans le milieu acide du vagin, ils restent en vie quelques heures, dans l'utérus et les trompes de Fallope, ils peuvent survivre jusqu'à sept jours.

Comme tu le sais sans doute, une femme ne peut tomber enceinte que pendant environ 24 heures au moment de l'ovulation. Pour que l'ovule soit fécondé, une quantité suffisante de sperme doit pénétrer dans le vagin et, par la suite, dans la trompe de Fallope où se trouve l'ovule fécondable.

Comme tu peux le constater, pour qu'une grossesse puisse avoir lieu de la manière dite normale - c'est-à-dire par le biais de rapports sexuels - de nombreuses conditions doivent être remplies. Il est donc presque impossible d'obtenir une fécondation de la manière que tu décris.

La femme aurait dû ovuler exactement ce jour-là et le préservatif aurait dû être totalement hermétique pour que le sperme n'entre pas en contact avec l'eau des toilettes. Les conditions de transport auraient également dû être parfaites, ni trop chaudes ni trop froides.

Enfin, le sperme aurait dû être injecté dans le vagin dans des conditions de laboratoire et aurait dû parcourir le long trajet jusqu'à l'ovule, non endommagé. Je pense donc que tu peux être rassuré. Et la prochaine fois, pense à tirer la chasse d'eau - ça t'évitera de te faire autant de tracas. Bon courage!