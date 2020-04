«La crise mettra-​​t-​​elle fin à ma relation?»

Question de Sabrina (41 ans) à Dr. Sex: Depuis quelque temps, je me demande quelles conséquences les mesures actuelles liées au coronavirus ont sur les relations extraconjugales. Je suis moi-même la maîtresse d'un homme marié. Je n'ai plus de contact avec lui, car ce serait complètement déplacé de nous voir en ce moment, qui plus est d'avoir des rapports sexuels.

Mon amant est désormais confiné chez lui avec sa femme et fait du télétravail. Comme ils passent 7j/7, 24h/24 ensemble, je me pose beaucoup de questions. Je ne peux plus communiquer avec lui par le biais des canaux habituels et je ne reçois donc aucune réponse.

Quel effet cette proximité constante peut-elle bien avoir sur eux et leur couple? Est-il possible qu'elle consolide à nouveau leur mariage, même s'il a trompé sa femme avec moi auparavant? Quelles conséquences la distanciation peut-elle avoir sur notre relation? Cette crise risque t-elle d'y mettre un terme? Quel comportement adopter quand on aura à nouveau l'occasion de se voir? Merci pour les conseils!

Réponse de Dr. Sex

Chère Sabrina,

Si j'étais médium, je pourrais répondre à tes questions. Mais comme je ne possède pas ce genre de don, je vais m'en tenir à t'apporter du soutien et à te donner quelques conseils.

Lors de mes consultations en ligne, certain(e)s de mes client(e)s me disent combien il peut être difficile de rester confiné chez soi sans y avoir été préparé au préalable et pour une longue période avec son partenaire et, le cas échéant, les enfants.

Mon expérience de ces dernières semaines, depuis le début de la crise, montre que les tensions qui existaient déjà avant au sein d'un couple ont tendance à s'accentuer et que la situation risque d'escalader sur le plan émotionnel. Il est donc peu probable que les choses s'arrangent subitement, comme par miracle, dans l'union entre ton amant et sa femme.

Pour la plupart d'entre nous, plus le confinement décidé par le gouvernement dure, plus l'envie de voir d'autres personnes que celles avec qui on est confiné grandit. Vu sous cet angle, on pourrait dire que la situation actuelle est même plutôt profitable à votre relation et qu'elle n'y mettra pas un terme.

Tu n'as donc pas besoin de t'inquiéter du comportement à adopter lors de votre prochaine rencontre. C'est tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas prévoir.

D'ici là, profite de cette période pour savoir ce que tu veux exactement. Car même si cela peut être excitant pour un temps d'être la maîtresse d'un homme marié, cette situation ne te rendra sans doute pas heureuse sur le long terme. Bon courage!

