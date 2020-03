«Se pourrait-​​il que je sois lesbienne?»

Question de Paula (30 ans) à Dr. Sex: Je suis en couple depuis trois ans. J'ai beaucoup de mal avec le sexe, même si je trouve mon petit ami très sexy. Je n'ai presque pas de libido. Son désir m'est désagréable et me crispe.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



dans cette rubrique

Avant, j'avais souvent des rapports sexuels, parce que je pensais que ça donnait une bonne image de moi à l'autre et que c'était bien pour la relation d'avoir une vie sexuelle régulière. Fort heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Quand je sens qu'on ne me met pas la pression, ma libido se réveille. Il m'arrive alors de regarder des pornos de lesbiennes. Mais l'excitation que j'éprouve alors est tout à fait différente de celle avec mon petit ami. J'aime le fait que ça se passe de manière beaucoup moins brusque. Quand un gode entre en jeu et qu'il y a pénétration, ça me refroidit instantanément.

Dans la rue, je ne me retourne que sur les hommes et je ne suis encore jamais tombée amoureuse d'une femme de toute ma vie. Pourtant, je commence tout doucement à me demander si je ne serais pas éventuellement lesbienne. Qu'en penses-tu?

Réponse de Dr. Sex

Chère Paula,

L'orientation sexuelle d'un être humain, c'est-à-dire le fait de savoir s'il est hétéro, bi ou homosexuel, ne se détermine pas en premier lieu sur base de la personne avec qui il a des relations sexuelles. Ce qui est beaucoup plus déterminant, c'est de savoir par qui on se sent attiré sur le plan émotionnel et de qui on tombe amoureux.

Sur ce point, il n'y a manifestement aucun doute en ce qui te concerne. Je ne pense donc pas que tu sois lesbienne. Toutefois, et c'est à mon avis le point central, tu sembles encore te chercher au niveau personnel et au niveau de ta sexualité.

La plupart des gens se connaissent très peu au début de leur vie relationnelle et sexuelle, ont peu conscience de leur propre féminité ou masculinité et de leurs propres possibilités et limites dans leurs rapports avec eux-mêmes et aux autres.

Ce que tu vis fait partie du processus de la quête de soi. Afin qu'il puisse avoir lieu, il faut une personne en face de soi avec laquelle on va pouvoir tester ce qu'on aime ou pas, en faisant des essais, quitte à faire des erreurs.

Il va de soi que les différentes préférences et aversions qui se profilent peuvent être éprouvantes pour les personnes concernées. Il est donc important de se traiter mutuellement avec bienveillance et de mettre des mots sur les zones d'ombre.

À l'occasion, ce processus conduit à la réalisation que, malgré les efforts réalisés, les besoins que l'on éprouve ne peuvent pas être satisfaits par son ou sa partenaire. Mais la plupart du temps, il est possible de trouver des solutions ensemble. Bon courage!

