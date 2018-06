«La relation me ronge de l'intérieur!»

Question de Klaus (47 ans) à Dr Sex: Il y a six mois, j'ai épousé ma petite amie avec laquelle j'ai une relation depuis 12 ans. Nous avons, tous les deux, déjà été mariés et n'avons donc pas fait que des expériences positives. Tout est allé très vite: les fiançailles, l'emménagement ensemble, puis le mariage. Je l'aime plus que tout et je la porte aux nues. Malheureusement, nous connaissons plus de bas que de hauts et j'ai, de plus en plus, le sentiment qu'elle ne me comprend pas.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Je ne demande pas grand-chose. J'aimerais avoir le sentiment d'être son mari, être pris dans ses bras et pouvoir exprimer mes besoins. Je lui montre et lui dit combien elle compte pour moi et combien je l'aime. Mais elle a du mal à venir vers moi. Elle se débrouille souvent toute seule et je trouve que cela manque de cœur.

Dans mon entourage, j'entends souvent dire que d'autres seraient contents d'avoir quelqu'un comme moi, qui fait tout pour les autres. Je n'ai pas envie de la quitter, mais notre situation me ronge intérieurement. Parfois, je pense qu'on ferait mieux de se séparer - même si cela me ferait atrocement souffrir. J'ai souvent le sentiment que pour elle, ce qui compte, c'est de ne pas être seule. Un mariage ne consiste-t-il pas à donner et à recevoir en retour?

Réponse de Dr Sex

Cher Klaus,

En lisant ton courrier, j'ai immédiatement pensé à un extrait du poème de Friedrich Schiller «Le Chant de la cloche», dans lequel il écrit: «C'est pourquoi ceux qui s'unissent à tout jamais, doivent s'assurer que le cœur répond au cœur. Courte est l'illusion, long est le repentir».

D'après ce que tu écris, vous ne semblez pas avoir passé de temps à tester votre compatibilité relationnelle et personnelle, et maintenant vous en payez tous les deux le prix.

Si tu penses être le seul à souffrir dans votre relation, détrompe-toi. Ta partenaire ne va probablement pas bien non plus dans la situation actuelle, parce qu'elle n'a pas plus de succès avec sa stratégie que toi.

Le mariage - comme toute autre forme de relation - consiste effectivement à donner et à recevoir en échange. Cependant, la description de ce mécanisme fondamental d'une union ne donne pas d'indication sur le contenu échangé.

Et c'est probablement là que se situe le défi, auquel vous devriez maintenant tout doucement faire face en clarifiant d'abord individuellement quels sont vos besoins spécifiques - et en les communiquant ensuite l'un à l'autre.

Il est absolument insensé d'espérer qu'à un moment donné, son partenaire se comportera exactement comme on le souhaiterait. Mais dès que les souhaits et les attentes sont clairement exprimés, il ou elle peut commencer à y répondre.

Si vous n'y parvenez pas seuls, je vous conseille de faire appel aux services d'un thérapeute conjugal. Il/Elle est spécialisé(e) pour accompagner les couples dans ce genre de processus et pour les aider à trouver une solution. Bon courage!