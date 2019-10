«Ma vie de couple est menacée par mon infidélité!»

Question de Björn (39 ans) à Dr Sex: Il y a des années, j'éprouvais déjà le besoin d'avoir une relation extraconjugale. Ma femme, qui ne l'aurait pas accepté, n'en savait rien. J'ai donc cherché à la tromper en cachette. Il y a deux ans, j'ai fait la connaissance d'une femme avec laquelle j'ai rapidement eu des rapports sexuels. Depuis, nous nous voyions assez régulièrement.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Il y a deux mois, cette relation a éclaté au grand jour. Ma femme est tombée des nues et est extrêmement déçue. Je sais que je l'ai blessée et j'en suis sincèrement désolé. Elle m'a proposé de la reconquérir. Mais cela implique de vivre avec ses hauts et ses bas et de lui montrer que je veux être là pour elle.

Je lui ai dit qu'on pouvait tous les deux sortir grandis de cette histoire et qu'il était possible non seulement de redémarrer notre relation à zéro, mais aussi de l'améliorer. Mais, à mon avis, cela nécessite les deux, ainsi qu'un échange d'égal à égal, ce que nous ne parvenons pas à faire en discutant. Y a t-il un moyen pour qu'on tire, tous les deux, profit de cette situation?

Réponse de Dr Sex

Cher Björn,

Je crois que ta femme et toi parlez de deux choses différentes et que vous campez des positions différentes dans cette affaire. Avant de pouvoir en tirer une leçon et d'améliorer votre relation, il est d'abord important de tirer la situation de départ de chacun de vous deux au clair.

La manière dont tu formules ta question me paraît très objective et froide. J'ai l'impression que tu vis ta relation, et sans doute ta vie, de manière cérébrale, alors que pour ta femme, cela semble ne pas jouer un rôle aussi important. Elle a probablement une manière plus émotionnelle et sensible d'aborder votre relation et la vie, de manière générale.

Le fait de ne pas avoir conscience de cette différence de nature conduit inéluctablement à des malentendus et à un sentiment d'échec. C'est comme si un cercle et un carré voulaient se convaincre mutuellement que leur forme extérieure et l'expérience du monde qui en résulte est la seule qui soit correcte.

Ce qu'il vous faut, c'est une occasion de vous pencher sur vous et votre relation avec du recul, afin de vous retrouver sur un pied d'égalité et trouver un terrain d'entente. Étant donné que cela peut s'avérer difficile, je vous conseille de vous faire accompagner par un spécialiste. Bon courage!

(L'essentiel/wer)