«Je n'arrive pas à le quitter!»

Question de Mia (34 ans) à Dr Sex: Cela fait un an que j'ai un petit ami. Il a besoin d'énormément de reconnaissance, surtout en ce qui concerne son physique. Malheureusement, la mienne ne lui suffit pas et il a aussi besoin de celle d'autres femmes. Il est partout sur les réseaux sociaux et poste quotidiennement des photos de lui, souvent à moitié nu.

Il écrit également à ces femmes, même en ma présence. Je trouve que c'est un total manque de respect. Quand j'aborde le sujet avec lui, il se fâche et transforme complètement ce que j'ai dit. Il lui arrive même de me traiter de menteuse et de m'accuser de choses que je n'ai jamais faites, contrairement à lui!

De manière générale, il est souvent odieux avec moi. Dans l'absolu, j'aimerais bien m'en séparer, car cette relation ne me rend absolument pas heureuse. Pourtant, je n'arrive pas à mettre un terme à notre relation et à lâcher prise! Ses brimades sont insupportables, mais je reste, parce que je n'arrive pas à partir. Qu'est-ce qui cloche chez moi?

Réponse de Dr Sex

Chère Mia,

Avant de me pencher sur ta question, je voudrais brièvement dire quelque chose sur ton partenaire, car tes problèmes ne sont pas totalement indissociables des siens. Je suppose qu'il souffre d'un trouble de la personnalité narcissique, ce qui se manifeste par un sentiment de soi exagéré, une attitude égocentrique prononcée et un manque notoire d'empathie envers les autres.

Les individus atteints d'un tel trouble éprouvent constamment le besoin d'obtenir un maximum d'attention et d'estime de leur entourage. Ils ne supportent pas de ne pas être le centre d'attention. Tous leurs efforts visent à atteindre et à maintenir cette position. Pour modifier ce comportement, il faut généralement entreprendre une longue psychothérapie.

Mais venons-en désormais à toi et au blocage que tu décris.

La capacité à établir des relations, à les entretenir et à agir de manière efficace sur le plan individuel, c'est-à-dire se faire entendre, voir et respecter par les autres, est quelque chose qui s'apprend dès la petite enfance. L'objectif de ce processus de développement est de faire l'expérience de relations construites ensemble, sur lesquelles tous les acteurs peuvent exercer leur influence, mais desquelles personne ne décide seul.

À cela s'ajoute également un sentiment de sécurité dans sa propre existence, sans constamment avoir à craindre d'être abandonné. En fin de compte, cette sécurité intérieure est également la base pour qu'une personne ait confiance en elle, puisse prendre des décisions pour elle-même et mener sa propre vie. C'est de là que résulte également la capacité à mettre un terme à une relation qui est mauvaise, voire toxique.

À mon avis, les personnes qui se sont occupées de toi au cours de cette phase de développement de ton enfance ne t'ont pas envoyé les bons signaux. Cela a dû créer, dans l'esprit de la petite fille que tu étais, une certaine confusion en ce qui concerne tes premières relations, ce qui t'a, par la suite, empêché d'acquérir totalement ou partiellement les apprentissages individuels.

Pour pouvoir surmonter et accepter que tu n'es pas à la merci de tout le monde, en l'occurrence de ton petit ami, mais que tu es parfaitement capable de t'assumer seule en tant que femme, je te conseille de faire appel à un spécialiste et d'entamer une psychothérapie. Bon courage!

