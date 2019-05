«Il a fait un enfant dans le coma éthylique!»

Question de Florence (29 ans) à Dr Sex: Au début de notre relation, mon petit ami m'a raconté qu'il avait un fils d'une femme dont il n'a jamais été amoureux et avec laquelle il n'avait jamais entretenu de relation. Il y a dix ans, ils ont apparemment fait la fête ensemble à Nouvel An et il se serait réveillé dans son lit le lendemain matin.

Il dit ne pas se souvenir comment il a atterri là. Il semblerait qu'ils avaient tous les deux trop bu ce soir-là. Complètement bourrés, ils auraient manifestement eu un rapport sexuel non protégé, ce qui aurait entraîné une grossesse.

J'ai du mal à saisir tout cela et je doute qu'un homme dans le coma éthylique puisse encore avoir un rapport sexuel et ne pas s'en souvenir le lendemain. Quand il arrive à mon petit ami de trop boire, il ne se passe en tous cas plus rien en-dessous de la ceinture. J'ai quelque part le sentiment qu'il me raconte des mensonges. Mais pourquoi ferait-il cela?

Réponse de Dr Sex

Chère Florence,

L'alcool agit différemment selon les personnes. Cela dépend du sexe, de la corpulence et de l'état mental de la personne qui boit. On peut partir du principe que plus le degré d'alcool d'une boisson est élevé, plus elle fera effet.

L'alcool passe dans le sang par la digestion et se diffuse dans tout le corps. Lorsqu'il est consommé à jeun ou mélangé à des boissons chaudes, sucrées ou gazeuses, l'alcool est absorbé plus rapidement.

Une grande partie de l'alcool est éliminée par le foie. Chez un adulte en bonne santé, on parle d'environ 0,1 gramme par heure. Ce processus d'élimination ne peut être accéléré ni par l'absorption de nourriture, d'eau ou de café, ni par la pratique d'exercice physique.

L'alcool agit sur la perception, l'attention, la coordination et la réaction, mais également sur la régulation de la température corporelle, la respiration, les sensations et le comportement, donc aussi sur le contrôle des émotions.

Les performances visuelles sont réduites et le champ de vision se rétrécit. La concentration, la capacité d'émettre une critique ou un jugement et la capacité à réagir sont altérées. On a tendance à prendre plus de risques, ce qui augmente le risque d'avoir un accident ou, comme dans le cas de ton ami, d'avoir des rapports sexuels non protégés.

Je ne me risquerai pas à juger de savoir si l'histoire est vraie. Mais tes soupçons sur le fait qu'il puisse te mentir ne sont certainement pas infondés. Peut-être qu'il a tout simplement honte ou qu'il est devenu père dans des circonstances qu'il ne souhaite pas te révéler.

Quoi qu'il en soit, il me semble important que tu lui fasses part de tes doutes et que tu lui demandes à avoir une franche conversation. Sinon, ils vont sournoisement empoisonner la relation et faire en sorte qu'il sera impossible d'établir une vraie relation de confiance. Bon courage!

