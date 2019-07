«Est-​​ce le signe de la fin de notre relation?»

Question de Michelle (28 ans) à Dr Sex: Cela fait cinq ans que j’ai un petit ami. Depuis peu, on habite ensemble. On a connu des hauts et des bas à maintes reprises. J’ai un caractère assez indépendant et j’aime partir à la découverte du monde. Lui est un bourreau de travail et est plutôt casanier.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Il ne m’autorise plus à partir en voyage toute seule. De manière générale, mon compagnon s'oppose à tout ce que j'entreprends sans lui. Depuis des années, il a un plan d’avenir pour nous. Jusqu'à présent, je le partageais, mais depuis un certain temps, j’ai de plus en plus de doute, car je me sens emprisonnée, ce qu'il ne comprend pas.

Je me demande si on ne devrait pas plutôt se séparer. La seule chose qui me retient, c’est son côté attentionné et serviable. Ces cinq derniers mois, on n'a eu que deux rapports sexuels. Est-ce le signe annonciateur de la fin de notre relation? J’ai peur de ne plus trouver de partenaire aussi bon avec moi. Que dois-je faire?

Réponse de Dr Sex

Chère Michelle,

La personne qui fait preuve d'un amour inconditionnel, prête à suivre l'autre en enfer tout lui accordant toujours suffisamment d'espace personnel pour ses projets personnels, capable de décrypter le moindre désir de l’autre dans son regard, avec un caractère en or et avec laquelle on aura une vie sexuelle épanouie jusqu'à la fin de ses jours, n’existe pas.

Il est donc totalement inutile de chercher un compagnon de vie sur base de ces critères, de même que cela n’a aucun sens de mesurer en permanence son ou sa partenaire à ce genre de superhéros ou de rester, comme toi, dans une relation de peur de ne jamais plus être aimé(e) de la même manière.

Car s’engager dans une relation implique également de devoir faire des compromis, ce qui n’a plus rien à voir avec ce que tu fais. Tu es animée par la seule peur de te retrouver seule et sans amour. Autrement dit, tu préfères rester dans le malheur que tu connais plutôt que de connaître un bonheur que tu ignores.

Sauf que tu paies le prix fort pour cette situation confortable. En choisissant la voie de la sécurité, tu sacrifies ton autonomie personnelle et ton esprit de découverte. De plus, tu laisses ton petit ami croire que tu es dans cette relation de ton plein gré et que tu t'y investies à fond.

Je crois que l‘heure est venue d’avoir une conversation sérieuse avec ton compagnon, car le modèle relationnel qu’il a à t’offrir n’a pas grand-chose à voir avec ce que tu as envie de vivre. Même si tu risques manifestement de le choquer, cela vous permettra au moins de repartir sur de nouvelles bases ou de mettre un terme à votre relation. Bon courage!

(L'essentiel/wer)