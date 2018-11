«Je n'ai eu qu'un seul orgasme en 13 ans!»

Question de Jasmin (38 ans) à Dr Sex: Je suis dans une relation depuis 13 ans et j'ai à peu près un rapport sexuel par semaine avec mon partenaire. Or, durant toutes ces années, je n'ai eu qu'un seul orgasme. Quand je me masturbe, cela fonctionne à chaque fois. Avec mon partenaire, je suis, d'une certaine manière, gênée et bloquée. C'est comme si j'étais incapable de lâcher prise en sa présence.

J'aime avoir des rapports sexuels avec lui et il m'excite beaucoup. Nous avons aussi déjà essayé beaucoup de choses, notamment le sexe oral ou la stimulation manuelle. Mais rien n'y fait. Comment me faire violence et me débarrasser de mes inhibitions? J'aimerais tant me laisser aller dans la tête et m'abandonner complètement.

Réponse de Dr Sex

Chère Jasmin,

Je ne vais pas te donner de conseils pratiques. Comme tu l'écris, tu as tenté plusieurs choses ces dernières années qui auraient pu te faire atteindre l'orgasme lors des rapports sexuels avec ton partenaire. Je pense qu'il est inutile d'en faire plus et d'espérer que cela fonctionnera un jour. Pour autant, je veux bien t'éclairer un peu sur les éventuelles raisons psychologiques qui se cachent derrière tout cela.

Les personnes incapables de lâcher prise pendant l'acte sexuel, souffrent souvent de valeurs morales profondément ancrées en elles et gênantes. Elles sont le résultat d'une éducation restrictive sur le plan de l'exploration dans l'enfance. Les limites fixées par les parents, ponctuées de sanctions, deviennent la mesure de tout pour l'enfant et ont un effet durable sur son comportement et, par conséquent, sur ses relations avec les autres.

Ce n'est souvent qu'à l'âge adulte que les personnes concernées prennent conscience – souvent à la suite de souffrances prolongées – que le conditionnement de leur enfance les empêche de mener une vie dans laquelle ils peuvent faire preuve d'autodétermination. Je suppose que, dans ton cas, ce sont également ce genre de valeurs inconscientes qui t'empêchent de lâcher prise et de t'abandonner complètement pendant l'acte avec ton partenaire.

En fin de compte, te faire violence ne signifie rien d'autre que de prendre conscience des aspects fondamentalement positifs, mais refoulés – dans ton cas, tous ceux ayant trait au corps, à la sensualité et au désir qui ont été sanctionnés par tes parents dans ton enfance – et de les réintégrer, petit à petit. À mon avis, ce retour dans ton enfance devrait t'aider.

Idéalement, il convient de se faire accompagner par un thérapeute pour effectuer ce retour sur soi. De nos jours, il existe une multitude de thérapies diverses au cours desquelles les thérapeutes aident les personnes en souffrance à faire ressortir les traits de leur personnalité individuels, enfouis sous des règles morales sociales et familiales, et à les intégrer dans leur vie quotidienne. Bon courage!

