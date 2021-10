Question de Ravi (27 ans) à Dr. Sex

Ma petite amie m'a largué au bout de cinq ans de relation parce qu'elle n'avait soi-disant plus de sentiments pour moi. Or, j’avais plutôt l’impression que c’était dû au manque de sexe. Elle en aurait voulu plus, mais on ne faisait plus l’amour qu'une seule fois par semaine.

Au début, nous avions souvent des rapports sexuels et on était vraiment excités l’un par l’autre. Mais au bout de deux ans environ, ça s’est calmé, surtout en ce qui me concerne. Cela m’était déjà arrivé dans des relations précédentes. Qu’est-ce-qui ne va pas chez moi? Ai-je des troubles relationnels?

Réponse de Dr. Sex

Cher Ravi,

Non, pas du tout, en tous cas pas au point de t'inquiéter. De toute évidence, tu sembles bouleversé par l’expérience que tu viens de vivre, d’autant plus que tu tires un parallèle avec des relations passées. Les gens diffèrent à bien des égards, y compris en matière de désir sexuel. Il n’est donc pas surprenant que ça ait également été le cas dans votre couple. À la rigueur, ce qui est inhabituel est que dans votre cas, c’est la femme qui avait une plus grande libido. Dans mes consultations de couple, c’est souvent l’inverse.

C’est également un fait bien connu que le désir sexuel dans les relations diminue au bout d’un certain temps, quelle qu'ait été son intensité auparavant chez l’un et chez l’autre. Malgré tout, c'est toujours perturbant pour les gens lorsque ce phénomène les touche personnellement et ils se comportent comme s’ils n’en avaient jamais entendu parler. Aussi uniques que vous soyez et aussi unique qu'ait été votre relation, vous avez été confrontés à une situation que tous les couples rencontrent et avec laquelle il faut composer avant de décider comment la gérer. Il me semble que vous ayez sauté l'étape de la discussion.

Un manque de communication

Rien que le fait que tu ne sois pas sûr si ton ex-compagne t’ait quitté parce qu’elle n’avait plus de sentiments pour toi ou par manque de rapports sexuels me montre à quel point votre communication était incomplète et manquait de transparence.

J'en viens désormais au fait!

Au lieu de te soucier de ta capacité à avoir une relation, tu ferais mieux de te concentrer sur deux points: premièrement, sur ta capacité à accepter la situation telle qu'elle est et à ne pas la refouler et deuxièmement, parler ouvertement de tout et trouver des solutions viables pour y faire face.

Tu pourrais éventuellement commencer par inviter ton ex-petite amie à discuter de la façon dont les choses pourraient évoluer entre vous. Il me semble que tout n'a pas encore été dit dans cette affaire. Bon courage!

