«Et si on finissait par être à court d’idées?»

Question de Ronja (29 ans) à Dr Sex: Mon petit ami et moi sommes ensemble depuis un an. Nous entretenons une relation très harmonieuse. Nous sommes très attentionnés l’un pour l’autre, prêts à faire des compromis et très amoureux. On file le parfait amour. Il en va de même dans notre vie sexuelle. Nous aimons, tous deux, faire de nouvelles expériences, malheureusement nous n’avons jamais pu les vivre à fond dans nos relations antérieures. Mais maintenant, on s'éclate vraiment.

Même si nous avons déjà essayé pas mal de choses et y avons pris beaucoup de plaisir, les rapports «ordinaires» nous satisfont tout autant. Mais comme nous sommes toujours au début de notre relation, je me demande si ça pourrait devenir ennuyeux à la longue sur le plan sexuel. Nous faisons très souvent l'amour et peut-être qu'un jour, on sera à court d'idées. Que se passera t-il alors?

Réponse de Dr Sex

Chère Ronja,

En effet, il ne fait aucun doute que vous serez un jour en panne d'idées en matière de rapports sexuels. Peut-être que vous ne manquerez pas d’idées, car l'esprit est toujours capable d'innover. Mais ce qui va indubitablement changer, c’est l'importance que vous accordez au sexe dans votre relation, étant donné que la qualité de vos rapports va être altérée non seulement parce que vous allez augmenter votre complicité, mais aussi parce que vous allez gagner en maturité.

Il est donc parfaitement logique que vous vous souciez des effets que ces changements pourraient avoir – y compris sur vos rapports sexuels. Il me semble essentiel de prendre conscience de la place que vous accordez au sexe – c’est-à-dire quelle fonction les rapports ont pour vous en tant qu'individu, mais également au sein de votre couple. Cela vous permettra de déceler les aspects pouvant potentiellement poser problème de manière précoce et d'y remédier.

Pour les individus, il peut y avoir plusieurs sens aux rapports sexuels. Ils peuvent notamment servir à assouvir ses désirs, à consolider une relation, à augmenter l'estime de soi, à satisfaire une accoutumance, à se distraire ou à se divertir, à combler une frustration, à exprimer de l'affection, à procréer, à masquer son ennui, à apaiser ses craintes de perdre ou à essayer de se retirer dans un monde plus serein sous la forme d'un «non-être».

Pour beaucoup de gens, ce dernier aspect semble crucial – même s'ils n'en ont souvent pas conscience. Dans la rencontre sexuelle, dans le fait de faire des expériences et en particulier lors de l'orgasme, c'est-à-dire en pleine fusion avec son partenaire, on connaît un moment de totale absence de soi. Quiconque en a un jour fait l'expérience, demeure en quête de cet état de plénitude et de bien-être, loin du stress du quotidien et des craintes pesantes pour l'avenir.

Le sexe devient alors une drogue et une échappatoire. Tant qu’on n’en prend pas conscience, on est tributaire du mécanisme et on se comporte comme une personne en manque. Si le sexe avec le ou la partenaire – c’est-à-dire la drogue – ne satisfait plus pour atteindre ce niveau d'extase, on change de partenaire et on recommence à zéro – jusqu’à ce que son effet prenne fin dans la nouvelle relation.

Pour mettre fin à cette spirale infernale, il faut absolument faire preuve de sincérité et une prise de conscience doit se faire. Il s’agit de reconnaître où se situent les enjeux dans sa propre vie, de les attaquer à la racine et de les surmonter effectivement, au lieu de les refouler ou de les compenser par des pseudo-solutions névrotiques. Bon courage!