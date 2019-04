Question d’Erna (27 ans) à Dr Sex: J’ai 27 ans et cela fait neuf ans que je suis dans une relation heureuse. Nous nous disputons très rarement et avons les mêmes points de vue sur notre avenir en commun. Mais nous n'avons que très rarement des relations sexuelles. C’est dû à moi, car je ne me sens plus autant attirée par lui qu’il y a encore quelques années.

À chaque fois qu’on couche ensemble, j’ai hâte que ça se termine vite. En fait, je préfère me satisfaire en solitaire. Presque toutes les nuits, je rêve d’autres hommes et la journée, je me surprends à en suivre du regard ou à vouloir être vraiment désirée. Ces rêves et ces pensées me rendent dingues. Mais je ne pourrais jamais aller voir ailleurs.

En plus, je ne fais plus confiance à mon compagnon après l’avoir surpris, il y a cinq ans, en train d’écrire à d’autres femmes. J’ai le sentiment que nous ne sommes plus qu’un couple par habitude. Est-ce que ce que je vis est normal? Et à quoi est dû mon manque de libido?

Réponse de Dr Sex

Chère Erna,

Le désir sexuel et, par conséquent, la fréquence des rapports sexuels sont soumis à de grandes fluctuations. Dans l’ensemble, il tend à diminuer au cours d’une relation de longue date.

Bien qu'il soit aisément donné à une personne de déterminer ses propres hauts et bas, ainsi que la baisse de libido au cours d’une relation, l’idée selon laquelle on devrait éprouver du désir en permanence et donc avoir des rapports sexuels réguliers perdure. Nombreux sont ceux qui se mettent la pression et s'efforcent de remplir leur devoir. Alors qu’en fin de compte, les personnes qui entretiennent une relation devraient décider elles-mêmes si, quand et comment elles veulent faire l’amour, de la même manière qu’elles décident librement de faire d'autres activités.

Ceux qui n’arrivent pas à admettre et à se faire aux changements ayant trait au désir et à l’intensité des rapports sexuels dans une relation à long terme laissent finalement leur corps – le degré d’animation – décider de la durée d’une relation.

Je pense que tu te situes à un stade, avec ton compagnon, où le moment est venu de déterminer la manière dont vous souhaitez faire face à ces changements. Étant donné que tu es heureuse dans cette relation, cela ne me paraît pas une bonne idée de tout fiche en l'air et d'aller trouver satisfaction auprès d'un autre homme.

Il pourrait toutefois être judicieux de revoir la manière dont vous concevez une sexualité satisfaisante. Une grande partie de ce qui fait qu’un homme ou une femme se sent regardé(e) et valorisé(e) sur le plan physique n’a rien à voir avec le rapport sexuel. Et je suis sûr qu’il y a des préférences dont vous n’avez jamais parlé auparavant. Sortez de votre zone de confort et appelez un chat un chat. Bon courage!

