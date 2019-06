«Est-​​ce la fin de notre mariage?»

Question d'Annie (34 ans) à Dr Sex:Cela fait dix ans que je suis en couple avec mon mari. Nous avons deux merveilleux enfants. Pourtant, depuis un certain temps, je doute de notre amour. Même s'il dit toujours m'aimer quand je lui pose la question, il a aussi dernièrement fait allusion au fait qu'il avait peur que je parte avec les enfants et que je le laisse sans un sou.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

J’ai le sentiment qu’on ne se correspond plus vraiment. Nous n'avons presque plus de points en commun et, d'une certaine manière, nous ne sommes ensemble plus que par habitude. Quand il est à la maison, on n’arrête pas de se chamailler. De plus, il m’a déçu à plusieurs reprises au cours de notre relation.

Je ne sais pas à quel point on s'aime encore. Au niveau sexuel, les choses ont bien changé aussi. Tout cela me ronge de l’intérieur. Il est déjà arrivé que je me surprenne à chercher de la reconnaissance auprès d’autres hommes. Est-ce que cela signifie la fin de notre mariage ou est-ce que tout va s’arranger?

Réponse de Dr Sex

Chère Annie,

C'est à vous de décider si votre relation surmontera cette phase critique et si elle en sera même potentiellement renforcée ou si elle doit prendre fin. Car au final, ce sont toujours les acteurs d'une relation qui y mettent un terme et non les circonstances potentiellement défavorables, même si certains aiment s'accrocher à cette idée.

Dix ans est une période relativement longue et j'ai l'impression que vous avez à peine évolué en tant que couple au cours de ces 3 650 jours, hormis le fait que vous soyez devenus parents.

Sauf qu'avec une telle routine et donc un quotidien assez ennuyeux, une relation est presque inévitablement vouée à l’échec, quelle que soit la force de l’amour.

Ce dont vous avez besoin, c'est de temps et d'espace, à la fois au niveau individuel et au niveau de votre couple. Et il vous faut également une vision qui vous permettra de percevoir les idées que vous aimeriez faire germer dans la seconde moitié de votre vie.

Je ne suis pas sûr que tu aies pleinement conscience que c’est ta vie qui est en train de s’écouler au quotidien et que c’est à toi de la prendre en main et de la façonner en prenant, dans chaque situation, de nouvelles décisions sur ce qui te correspond, sur base de ta propre conception.

Si tu crois que tu peux déléguer la responsabilité en ce qui concerne ta vie et toi-même à un tiers, tu te trompes sérieusement. Même s'il est parfois agréable d'obtenir l'appréciation et la confirmation d'une tierce personne, au final on doit être capable de nous les donner à nous-mêmes. Bon courage!