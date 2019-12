«Je suis complètement dépassée par mes sentiments!»

Question de Leoni (27 ans) à Dr Sex: Je suis en couple depuis sept ans. J'ai beaucoup d'estime pour mon petit ami et je suis reconnaissante d'avoir traversé le passage à l'âge adulte en sa compagnie, mais depuis quelques temps, j'ai le sentiment que notre couple est à bout de souffle. Nous avons évolué dans des directions différentes et n'avons pas de projets d'avenir communs.

Je me sens à l'étroit et suis contente de pouvoir, de temps à autre, sortir sans lui. J'ai de plus en plus l'impression de ne plus être amoureuse. C'est pourquoi j'ai des remords. Il n'est pas possible de parler ouvertement de tout avec lui. Je sais que c'est fini, mais ça me fend le cœur de penser cela.

Je ne me comprends plus moi-même et suis complètement dépassée, même si je sais qu'on ne peut pas contrôler les sentiments. Un jour, j'ai envie de poursuivre cette relation, le lendemain, plus rien ne me retient. À quel moment sait-on qu'une relation n'a plus d'avenir? Dois-je pour autant avoir mauvaise conscience?

Réponse de Dr Sex

Chère Leoni,

Une relation est arrivée en bout de course quand on ressent ce que tu ressens et qu'on pense comme tu le fais. Pour être exact, ce n'est pas la relation en tant que telle qui est finie, mais la qualité vécue, c'est-à-dire l'art et la manière dont la relation est vécue à un moment donné par les personnes impliquées.

C'est pourquoi avoir mauvaise conscience n'est pas indiqué. C'est dans la nature d'une relation d'évoluer au fil du temps. Et comment pourrait-il en être autrement? Après tout, elles naissent et sont vécues par des êtres, eux-mêmes soumis à des changements constants et qui ne cessent de grandir.

Pense à toutes les relations qui ont déjà changé dans ta vie. Et à celles auxquelles tu a déjà, plus ou moins consciemment, mis fin, simplement parce que le processus qui consiste à expérimenter, apprendre et grandir avait fini par s'épuiser de lui-même. Je pense que c'est également le cas présentement .

D'après ce que tu écris, vous avez partagé de bons moments ensemble et avez évolué côte à côte lors du passage vers la vie adulte. Vous êtes désormais arrivés au stade où de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Personne ne peut vous enlever ce que vous avez vécu ensemble.

Lâcher prise et partir vers de nouveaux horizons est douloureux. Mais cette douleur finira par s'estomper et elle sera remplacée par la joie de ce que vous avez accompli ensemble.

L'heure est venue d'avoir une vraie conversation, dans laquelle tu as le droit de te montrer telle que tu es à l'heure actuelle. Le conflit intérieur auquel tu fais face en fait partie. Ce qui est a le droit d'être et contribue au fait que ton compagnon puisse mieux te comprendre, toi et ton comportement. Bon courage à vous deux ... vous allez y arriver!

