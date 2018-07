Question de Lina (36 ans) à Dr Sex: Cela fait trois ans que je suis dans une relation avec un homme. Mis à part un incident que je ne souhaite pas mentionner ici, mais dont il était responsable, j'étais toujours très heureuse avec lui. À l'époque, j'ai voulu le quitter. Finalement, j'ai essayé de lui pardonner. Mais quelque chose en moi est mort à ce moment-là.

Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un autre homme dont je suis tombée follement amoureuse. Il est dans une relation de longue date et a déjà des enfants. Nous avons longuement parlé de notre relation et sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvions plus envisager la vie l'un sans l'autre.

Mais nous savons aussi que la séparation ne sera pas simple. C'est la raison pour laquelle je me fais de gros soucis et me sens mal par rapport à mon petit ami. Après plusieurs coups du destin dans le passé, il a beaucoup fait pour moi et je sais que je vais lui briser le cœur. Que faire?

Réponse de Dr Sex

Chère Lina,

Il est facile de tomber amoureux lorsqu'on traverse une crise dans la relation du moment. On rencontre une personne un tant soit peu séduisante, avec laquelle on s'entend bien et on fait l'étonnant constat de combien la vie peut être simple.

Si, en plus de cela, cela se passe à merveille au niveau des relations sexuelles - ce qui va généralement de soi puisqu'on a affaire à un corps inconnu - on n'est pas loin du fantasme selon lequel on est tombé «éperdument» amoureux.

Le simple fait que tu aies déjà cru que tes sentiments envers ton compagnon actuel dureraient à jamais, mais que tu en fréquentes actuellement un autre, devrait, à mon avis, te mettre la puce à l'oreille.

Même si tu te sépares maintenant de ton compagnon actuel et que tu connais le bonheur avec ce nouvel homme pendant un temps, il arrivera un moment où tu vivras des moments désagréables avec lui. De plus, tes sentiments envers lui changeront également.

Il me semble raisonnable de se mettre devant le fait que tout est en devenir et que le cours des événements reste donc largement imprévisible. Car on peut arriver à des conclusions qui changeront radicalement ta vie.

Il se pourrait, par exemple, que cela n'ait aucun sens de se jeter dans les bras d'un autre homme avant d'avoir surmonté ta relation actuelle. Il s'agit également de surmonter tout particulièrement l'incident auquel tu fais allusion dans ta question.

Tu évoques le fait que quelque chose est mort en toi, à ce moment-là. Peut-être que ce n'est pas l'amour que tu éprouvais pour ton compagnon qui s'est éteint, à l'époque, mais ta représentation idéale de la vie en couple dans une relation de partenariat.

La relation avec autrui implique inévitablement le fait de reconnaître que l'autre personne n'est pas parfaite. Cette expérience aide certaines personnes à regarder le monde avec plus de recul et à être plus compréhensives avec elles-mêmes et avec les autres. D'autres persistent à penser que le/la partenaire idéal(e) existe et que ce n'est qu'une question de temps avant de le/la trouver. Le choix t'appartient. Bonne chance!