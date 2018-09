«Dois-​​je rompre tout lien avec elle?»

Question de Merlin (34 ans) à Dr Sex: Après avoir été célibataire pendant plus de sept ans, j'ai rencontré une femme en décembre dernier. Au début, tout était parfait. Et jusqu'à il y a peu, je passais tous les week-ends chez ma bien-aimée. Mais dimanche dernier, elle m'a plaqué et on est désormais censés rester bons amis.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes.

Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'engager dans une vie de couple, car son indépendance et sa formation ne laissaient pas de place pour une relation. Selon ses dires, elle n'aurait pas envie de me faire attendre. Ses sentiments à mon égard n'auraient cependant pas changé et elle n'aurait pas envie de mettre une croix sur moi.

Il me reste à mentionner que sa dernière relation a laissé des blessures qui l'ont amené à suivre une thérapie. La balle est désormais dans mon camp et c'est à moi de décider si j'ai envie de rester en contact avec elle. Mais je suis totalement déconcerté. Est-ce que ça a un sens de rester en contact ou ne vaudrait-il pas mieux rompre tout lien avec elle?

Réponse de Dr Sex

Cher Merlin,

On dirait que ton ex, qui n'est désormais plus qu'une bonne amie, n'a pas seulement une vision assez claire et quelque peu arrêtée, me semble-t-il, sur ce qu'est une relation, mais qu'elle n'a que faire des techniques de communication. Car, d'après ce qui ressort de ta description, elle a rompu sans même t'en parler au préalable.

Sans vouloir poser un diagnostic ou pathologiser cette femme, elle semble être plutôt égocentrique et très exigeante avec elle-même. De plus, son comportement révèle des exigences morales élevées et une tendance à juger son propre comportement, ainsi que celui des autres comme étant bon ou mauvais.

Je ne suis pas en mesure de juger si son attitude et sa manière d'agir sont dues aux expériences qu'elle a faites lors de sa dernière relation - mais il y a probablement un lien, parce que les gens changent généralement de comportement et d'attitude après des relations désagréables.

Concrètement, cela signifie généralement qu'ils évitent les situations leur rappelant un tant soit peu la situation douloureuse - avec pour conséquence que le comportement d'évitement lui-même, qui conduit à un isolement plus ou moins fort, voire à la solitude, génère une nouvelle blessure.

Il me semble important de ne pas trop t'orienter vers elle et ses désirs, mais de déterminer clairement ce que tu veux. Le fait que tu sois tombé amoureux d'elle, que tu aies partagé ta vie avec elle et que tu n'aies jamais eu de doute quant à votre relation montre clairement quelle est ta position dans cette histoire.

À mon avis, ça n'a pas de sens de proposer simplement un compromis correspondant avant tout à ses idées - probablement avec l'espoir qu'elle va pouvoir changer d'avis à tout moment. Il me semble plus sensé de dire clairement les choses.

Cela pourrait notamment se faire par le biais d'une analyse de la question avec l'aide d'un conseiller de couple en vue d'une prise de décision ultérieure quant à la marche à suivre. Bon courage!