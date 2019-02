«La polygamie est-​​elle viable à long terme?»

Question de Tomy (36 ans) à Dr Sex: Les femmes sont toujours plus nombreuses à privilégier une amitié améliorée par rapport à une relation monogame – certaines entretiennent même ce genre de relation avec plusieurs partenaires, de sorte qu'elles vivent dans la polygamie. En théorie, ce mode de vie me fascine, mais je ne peux pas vraiment m'imaginer le mettre en pratique.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



dans cette rubrique

Comment cela peut-il fonctionner à long terme? Est-ce que cela ne finit pas par devenir compliqué, surtout à partir du moment où des sentiments entrent en ligne de compte? Cela rend forcément l'une des personnes impliquées jalouse. De plus, tout le monde devrait avoir la possibilité d'avoir plusieurs partenaires. Or, cela mène forcément à un chaos total.

Enfin, plusieurs personnes doivent contrôler très fortement leurs émotions pour ne pas créer un déséquilibre. Et d'une manière ou d'une autre, dans ce modèle, chacun accorde la même importance l'un à l'autre. Mais est-ce que tout un chacun n'aspire pas justement à être unique aux yeux de l'autre?

Réponse de Dr Sex

Cher Tomy,

D'emblée, le défi est lancé avec ta question. Ta formulation suggère que les phénomènes décrits sont des faits. Mais le fait est que tu masques ta perception subjective en tant que tels. Il ne s'agit donc que d'une hypothèse de ce que tu penses être vrai.

Néanmoins, je trouve ta question intéressante, car cela doit effectivement être un sacré défi de se partager et de partager d'autres personnes de manière aussi transparente et à cœur ouvert.

Transposer ce modèle de manière satisfaisante dans le quotidien requiert avant tout du courage et le désir de vouloir non seulement supporter la diversité, mais aussi d'en profiter pleinement. Cela nécessite également une bonne dose de tolérance des différences, car vivre ainsi ne correspond absolument pas au modèle qu'on nous inculque traditionnellement durant l'enfance.

À l'instar des relations monogames, ce type de relation entraîne aussi forcément des difficultés dont la nature sera tout simplement différente. Par conséquent, on fera appel à d'autres capacités dans la manière de les gérer. Évidemment, il n'est pas exclu que l'un ou l'autre des partenaires tombe amoureux. Et alors? Cela arrive sans arrêt – aux célibataires, tout comme aux personnes en couple.

On n'a que faire des idées et des concepts de la vraie vie quand on est fasciné et attiré par quelque chose. En fait, cela ne poserait pas de problème si les individus n'aspiraient pas à vouloir immédiatement tout figer pour l'éternité. Et tu as parfaitement raison de penser qu'il y a toujours un désir d'exclusivité.

Ce dernier résulte d'un style d'éducation empreint de peurs qui anéantit les enfants et les maintient dans la dépendance des autorités. Ce sont les doutes qui en émanent quant à sa propre valeur et à l'estime de soi qui conduisent finalement au désir de devenir cet objet de convoitise aux yeux de l'autre – étant donné qu'on n'a jamais appris à être libre et à s'aimer.

Je pense qu'il est très difficile de vivre ainsi, dans la mesure où cela oblige à repenser entièrement sa manière d'être et le monde – et de tout réinventer. Mais pourquoi pas? Car tenter de satisfaire ses désirs inassouvis en réalisant ses fantasmes ne me semble pas être une mauvaise alternative. Bon courage!