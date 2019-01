«Je veux vivre une vraie histoire d’amour!»

Question de Severin (41 ans) à Dr Sex: Cela fait dix ans que je suis célibataire. Auparavant, j’étais pendant sept ans dans une relation de dépendance. Je suis plutôt séduisant et j’ai pas mal de succès. Les occasions d’avoir des relations sexuelles ne manquent pas et il m’arrive d’en profiter. Mais après, je me sens souvent vide, parce qu’il me manque le côté relationnel. J’aimerais avoir un partenaire, mais en dix ans, seuls cinq hommes ont réellement capté mon attention.

Tous m’ont dit que j’étais un homme génial, mais que je ne leur correspondais pas. Mes amis n’ont de cesse de me dire que je finirai par trouver le bon, un jour. Mais je commence tout doucement à en avoir assez d’entendre cela. Malgré des rencontres en ligne et par le biais d’une agence, je ne trouve personne. Idéalement, j’aimerais mener une vie heureuse en toute simplicité. Mais il y a toujours ce manque. Y a-t-il un moyen de le combler?

Réponse de Dr Sex

Cher Severin,

Rêver de quelque chose – la plupart du temps, il s’agit de quelque chose de vague et de non défini – et commencer à le chercher, bien qu’on ne sache pas exactement de quoi il s'agit, est un sentiment familier à beaucoup de gens.

Or, si on ne sait pas ce qu’on recherche, on ne peut pas le trouver. Par conséquent, on ne peut pas qualifier tes efforts de recherche. Cela s’apparente bien plus à chercher une aiguille dans une meule de foin.

Si tu as vraiment envie de combler ce vide, il serait judicieux d’avoir une vision claire de ce que tu recherches – notamment en dressant le profil de l’homme de tes rêves.

Commence par en faire une description la plus précise possible, c’est-à-dire son physique, les qualités personnelles qu’il devrait avoir, ses passe-temps et son caractère, ses goûts et son style de vie. Classe ensuite les caractéristiques souhaitées en trois catégories: Essentiel/Serait bien, mais pas forcément indispensable/ Sans importance, mais je ne dirais pas non.

Tu obtiendras ainsi une variété de profils qui t’aideront à clarifier le type d’homme que tu recherches. Cela va de M. Parfait à M. Minimum. Ensuite, c’est à toi de décider quel sera le profil que tu as envie d’approfondir à l’avenir.

Idéalement, il faudra, en parallèle, garder un esprit ouvert à d’autres profils. Sinon, la recherche du réalisable risque à nouveau très vite de se transformer en espoir déchu. Certes, un miracle est toujours possible, mais pour être réaliste, tu as passé l’âge de compter là-dessus.

En revoyant tes exigences à la baisse et en misant en priorité sur ce qui est réalisable au lieu d’espérer vivre une histoire certes géniale, mais malheureusement plutôt improbable, tu augmenteras tes chances de trouver un partenaire avec lequel tu pourras partager la vie heureuse et simple dont tu rêves. Bon courage!

