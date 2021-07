Mon patron peut-​​il me forcer à passer des tests Covid?

La réponse à cette question n'est pas simple, parce qu'on ne peut répondre «non» catégoriquement. Tout d’abord, cela dépend de votre métier. La Direction de la santé a notamment préconisé la réalisation de tests «chez les professionnels de santé et tout personnel de soin et d’encadrement».

D’autre part, chaque membre du cadre policier, avec ses encadrants, qui participe aux activités physiques et sportives de l’École de police, doit également présenter un test négatif réalisé sur place, sauf si ces activités se déroulent sous le régime CovidCheck.

Lors des compétitions, les sportifs et les encadrants sont aussi soumis à l’obligation de présenter un test négatif réalisé sur place. Les entraîneurs et sportifs professionnels, même s'ils ne sont pas nécessairement employés, doivent dans tous les cas se soumettre aux tests.

À ce jour, en dehors de ces cas et de ceux de personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, la loi Covid ne prévoit pas d’obligation expresse de réaliser des tests Covid. Par contre, les employeurs doivent protéger leurs employés sur le lieu de travail, maîtriser les risques professionnels et organiser leur prévention. On peut donc imaginer qu’un employeur, pour respecter ses obligations liées à la sécurité et la santé au travail, invite ses employés à se faire tester à intervalles réguliers ou plus ponctuellement. Mais dans les cas où la loi ne prévoit pas de test obligatoire, il ne peut pas les y contraindre.

Pour les employés qui ne voudraient pas se soumettre aux tests, parce qu’ils ne seraient pas obligatoires, j’aurais cependant tendance à dire qu’il s’agit de tenir compte du fait qu’on ne peut pas exclure de voir sa propre responsabilité être mise en cause pour avoir mis en péril la sécurité et la santé de ses collègues par action ou par omission.

