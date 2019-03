«J'adore les fellations avec rouge à lèvres!»

Question de Juan (38 ans) à Dr Sex: Certes, j'apprécie d'avoir des rapports sexuels, mais ce que je préfère, c'est quand une femme me suce en portant du rouge à lèvres rouge ou me caresse longuement le pénis de la main. Ce qui m'excite vraiment, c'est quand elle me regarde profondément dans les yeux et me lance un sourire aguicheur.

Pourtant, j'ai honte d'avouer cela à une femme, car je pense que ça passe assez mal. J'ai déjà eu droit à des réactions assez particulières. Une fois, on s'est même moqué de moi. Pour certaines, le contact visuel est trop intime et l'une de mes partenaires sexuelles m'a dit que par principe, elle avait fermé les yeux pendant qu'elle me faisait une fellation.

Cela peut sembler bizarre, mais si je ne peux pas avoir ce genre de sexe oral, je suis très malheureux et le rapport est totalement frustrant. Je ne sais pas comment gérer cela. Suis-je anormal? Y a-t-il quelque chose à faire pour lutter contre cette préférence?

Réponse de Dr Sex

Cher Juan,

La «normalité» est un grand mot, dont la signification peut très vite partir dans tous les sens, de sorte que de nombreuses personnes et groupes essaient de se l'approprier et de l'utiliser pour leurs propres intérêts.

La sexualité humaine est diverse et, d'un point de vue professionnel, il n'y a, dans notre culture, que très peu de comportements ou de préférences sexuelles qui sont considérés comme de véritables troubles ou maladies. Ton fétichisme qui consiste à te faire faire une fellation par une bouche au rouge à lèvres rouge et en ayant un contact visuel intensif n'en fait assurément pas partie.

Le fétichisme, c'est-à-dire la tendance à utiliser une action ou un objet comme stimulus favori pour l'excitation sexuelle, est considéré aujourd'hui comme l'une des nombreuses variantes de la sexualité humaine. On n'a recourt à la psychothérapie que si la souffrance est trop grande et uniquement sur demande de la personne concernée.

Le grand public, quant à lui, s'oriente davantage vers sa propre perception subjective et condamne tout ce qui est perçu de ce point de vue comme drôle, bizarre ou dérangeant, car cela ne cadre pas avec les concepts personnels de la relation sexuelle. On s'accroche à ce qui semble «juste» et on condamne haut et fort ce qui est perçu comme «mal».

Il me semble important que tu acceptes toi-même ta préférence et que tu puisses l'assumer entièrement. Une fois qu'elle ne sera plus un problème pour toi et que tu n'en auras plus honte, tu obtiendras également d'autres réactions de la part de tes partenaires sexuelles.

Tu devrais néanmoins prendre conscience que la qualité d'une relation sexuelle ne dépend pas de la manière dont on te fait une fellation. Dans ce contexte, je te conseille de t'impliquer davantage avec ton corps et sa sensibilité qu'avec ta tête. Bon courage!

(L'essentiel/wer)