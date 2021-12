Tu ne connais pas Nirvana? Change de tee-​​shirt!

«Les élèves ne seront plus autorisés à porter de vêtements portant le nom d'un musicien ou d'un groupe, SAUF si l'élève est capable de citer au moins trois de ses chansons», a averti Yeshiva Har Torah, sur Twitter, une école primaire moderne orthodoxe située dans le Queens, à New York.

Et l'établissement sera sans pitié avec ceux pour qui la leçon n'aura pas été suffisamment claire: «La semaine dernière, l'élève qui pensait que Nirvana était une marque de vêtements a été renvoyé pour une durée indéterminée».

We had to send this student home for not being able to name any Rolling Stones songs (YHT Dress Code, Sec. 6, Par. 3 - “students cannot wear band shirts unless they can name 3 of their songs”) and it was the first time a parent ever thanked us for punishing their child. pic.twitter.com/CCgYXcSy5e