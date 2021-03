Partagez avec nous votre tattoo le plus embarrassant!

Nom d'un(e) ex, tribal démodé, dessin raté... le «Tattoo Cover», dont les raisons sont multiples, est une tendance qui pèse au Grand-Duché. Nombreuses sont les personnes qui consultent leur tatoueur pour effacer une partie de leur vie, faisant place à une nouvelle œuvre d'art, plus grande, parfois plus colorée, plus belle aux yeux du tatoué.

Monnaie courante pour les salons de tatouage qui volent régulièrement au secours d'une folie regrettée, avoir gravé sur son corps un souvenir indélébile dont on n'est pas très fier peut littéralement nous gâcher la vie.

Pour aller un peu plus loin, L'essentiel vous propose de nous raconter, et de partager en image, ce petit ou gros tattoo devenu indésirable. Promis, cela restera entre nous. Et pour tous ceux qui sont déjà passés par la case cover, n'hésitez pas non plus à nous montrer le résultat! Envoyez-nous vos photos l'adresse community@lessentiel.lu, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou sur Twitter.

(L'essentiel)