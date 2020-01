«Il a des photos pornos sur son portable!»

Question de Marie (49 ans) à Dr. Sex: Cela fait quelque temps que je constate un changement dans notre relation. Mon mari ne montre plus d'intérêt pour le sexe et n'a, de manière générale, plus vraiment de temps à m'accorder étant donné qu'il travaille beaucoup et que nous avons trois enfants en bas âge. À chaque fois que j'aborde le sujet avec lui, il n'apporte pas vraiment de réponses et s'invente des excuses.

Hier, j'ai dû, avec sa permission, regarder quelque chose sur son téléphone portable. Par hasard, je suis tombée sur des photos pornos de très jeunes femmes. J'étais choquée. Jusqu'à présent, à chaque fois que je lui demandais s'il lui manquait quelque chose dans notre vie sexuelle ou s'il regardait des pornos, il niait et disait qu'il n'avait pas besoin de cela avec moi.

Je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement peur que ça ne s'arrête pas seulement au visionnage de photos. Pourquoi a t-il choisi des femmes aussi jeunes? Elles avaient l'air à peine plus âgée que notre fille de 18 ans. Il est un père si aimant et attentionné et je n'aurais jamais cru qu'il avait un penchant pour des femmes aussi jeunes. Que dois-je faire?

Réponse de Dr. Sex

Chère Marie,

Découvrir une face cachée de son/sa partenaire peut être bouleversant et en désemparer plus d'un(e). Il est néanmoins important de garder la tête froide et d'éviter de tirer des conclusions et de porter des condamnations trop hâtives.

Non seulement tu ignores comment ces photos sont arrivées sur le téléphone portable de ton mari, mais également son attitude à leur égard et s'il existe un lien avec toi ou votre sexualité de couple. Même si cela peut te paraître étrange, tant que tu ne lui auras pas parlé et clarifié ces questions, la présomption d'innocence s'applique.

Il me paraît important de ne pas reporter cette conversation à trop tard, car il importe de clarifier les choses. N'aborde cependant pas le sujet de but en blanc, mais annonce la couleur au préalable en organisant un créneau avec ton mari, durant lequel vous ne serez pas dérangés par les enfants ou autres.

Prépare-toi consciemment à la rencontre et essaie de gérer tes émotions. Ne fais pas de reproches à ton mari, mais parle de toi. Reste objective en racontant ce que tu as vu et ce que tu as ressenti.

Si je t'ai bien comprise, il y a deux points qui te chiffonnent. D'une part, le fait que, contrairement à ce qu'il t'avait fait croire, il ait regardé des images pornographiques et t'ai menti. D'autre part, il y a l'âge des femmes sur les photos. Il est important de bien faire la distinction entre les deux.

Commence par le premier point, puis fais le lien entre son affirmation, selon laquelle tu es la seule qui compte pour lui et qu'il n'a pas besoin de cela. Demande-lui ensuite de te donner une explication claire et laisse-le donner son point de vue. Mets un terme à la conversation et prends le temps de digérer ce qui a été dit.

Si ses explications ne t'ont pas convaincues, tu peux lui demander d'avoir une autre conversation. S'il s'avérait qu'il t'a effectivement menti, il est judicieux de s'adresser à un conseiller conjugal pour poursuivre la discussion avec l'aide d'un professionnel. Là, on pourra également aborder l'âge des protagonistes. Bon courage!

