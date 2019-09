«Elle m'interdit de parler de ses problèmes!»

Question de Stan (29 ans) à Dr. Sex: Ma compagne ne veut pas que je mentionne nos problèmes relationnels à quelqu'un d'autre. Comme elle a une addiction au jeu et que ça me pèse, j'ai voulu me confier à un ami à ce sujet. J'espérais obtenir des conseils sur la manière de gérer sa dépendance en tant que partenaire. D'autant plus qu'elle refuse de suivre une thérapie.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Depuis qu'elle l'a appris, c'est la guerre à la maison. Elle a immédiatement voulu savoir pourquoi j'avais fait cela. D'après elle, ce qu'elle fait ne regarde personne. Personnellement, j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi elle réagissait de la sorte.

Son comportement prouve bien qu'elle ne respecte pas mon point de vue. Car cela me fait beaucoup de bien de me décharger du problème et de ses conséquences sur moi en le partageant avec une tierce personne. Mais d'après elle, je n'ai manifestement pas le droit de faire cela. Es-tu du même avis?

Réponse de Dr. Sex

Cher Stan,

Non, absolument pas! Dans une relation, on ne renonce pas à son individualité et à ses droits personnels ou à ses besoins en tant qu'humain. Sachant qu'elle a une addiction au jeu, comme tu l'expliques, on peut toutefois comprendre sa réaction.

Tant qu'une personne dépendante refuse d'accepter le fait qu'elle a une addiction, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour masquer le comportement lié à cette dépendance ou pour éviter de se faire remarquer ou laisser entrevoir le côté pathologique.

Quand une personne souffre d'une addiction, c'est tout l'entourage qui en pâtit, surtout les enfants. Si les soucis de l'entourage sont tous différents, ils sont néanmoins justifiés. Par conséquent, il est de bon ton de faire comme tu l'as fait en te confiant à une tierce personne.

Mais il est également important que tu parles avec ta compagne. Dis-lui ce que tu ressens en utilisant le «je». Par exemple: «Je me fais du souci, parce que...», «J'ai observé que...», «Je n'aime pas quand...» ou «Cela me pèse que...». Évite de lui lancer la pierre ou de lui dicter sa conduite.

Fais-lui part de tes souhaits et dis-lui clairement ce que tu attends. Comment t'imagines-tu ta relation avec elle une fois le «problème» résolu? Mais aussi, qu'est-ce qui doit changer pour toi, afin que la relation puisse se poursuivre? Les deux questions exigent que tu te poses d'abord des questions à toi-même, notamment: Que suis-je prêt à accepter? Où poser des limites pour me protéger?

Sache que ta petite amie a besoin de soutien professionnel. Mais tu ne peux pas la forcer à faire appel à un spécialiste. Même si elle ne va pas consulter dans l'immédiat, ne laisse pas son problème prendre le dessus sur ta vie. Fais des choses qui te font plaisir et continue à en parler avec ton ami.

Tu as, bien entendu, la possibilité de prendre, toi-même, contact avec un spécialiste ou avec un centre de conseil pour obtenir de l'aide. Bon courage!

(L'essentiel/wer)