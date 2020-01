Une conduite d'eau encore percée au Royal-​​Hamilius

On prend les mêmes et on recommence... et on finirait presque par croire que le sort s'acharne. Une conduite d'eau a été percée, ce jeudi après-midi, à Luxembourg-Ville, à proximité du Royal-Hamilius. Et ce n'est pas la première fois, ces derniers mois...

Les images qui nous sont parvenues, via un Mobile Reporter, sont arrivées entre 15h30 et 15h32, ce lundi 23 janvier 2020. Difficile d'imaginer la hauteur de ce qui a rapidement été qualifié de "geyser" par nos internautes, mais force est de constater que ce jet d'eau bénéficie d'une certaine pression et qu'il ne s'est pas privé pour arroser les bus et les autres véhicules qui passaient par là à ce moment-là.

L'histoire se répète régulièrement au centre de la capitale. Un très grand jet d'eau était déjà apparu dernièrement le 16 septembre 2019. Le même phénomène s'était produit le 27 septembre 2018, de même que le 8 octobre 2015. Selon nos informations, un problème du même type était également survenu le 4 mars 2015.

