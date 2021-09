Gare aux faux profils «L'essentiel» sur les réseaux

Plusieurs lecteurs, ces derniers jours, nous signalent avoir été contactés sur les réseaux sociaux par L'essentiel suite à leur participation à l'un de nos concours. En l'occurrence depuis la mise en ligne du concours pour remporter un iPhone 13 ou encore notre grand jeu pour remporter 22 500 euros avec le shopping center Belle Étoile. Mais il s'agit généralement de faux comptes et nous vous invitons à la plus grande vigilance.

L'essentiel rappelle que lorsqu'un ou plusieurs gagnants sont tirés au sort, ils sont toujours contactés soit par e-mail (mail officiel de la société @lessentiel.lu), par téléphone (ligne fixe ou mobile de la société), ou via les réseaux sociaux officiels de L'essentiel. Notez que la page Instagram de L'essentiel, @lessentiel.lu, est certifiée et qu'en date du 24 septembre, elle compte 51 300 abonnés. Tout compte avec une mauvaise orthographe de L'essentiel et 200 abonnés est donc à dénoncer immédiatement.

Tous nos concours ont également un règlement et nous vous annonçons la date du tirage au sort. Tout message en dehors de ces dates est à considérer comme suspect.

Aucune donnée sensible demandée

Vous serez contacté en semaine, du lundi au vendredi, entre 8h et 19h, où un membre de notre équipe marketing vous rappellera le concours auquel vous avez participé, votre gain, les démarches et informations nécessaires pour en bénéficier (nom, prénom, mail, numéro de téléphone et adresse postale). Les gagnants sont invités à venir récupérer leurs cadeaux dans nos locaux ou envoyés par courriel ou courrier postal.

En aucun cas vous serez amenés à fournir des données sensibles non nécessaires à la bonne conduite du concours, telles que des coordonnées bancaires, mots de passe ou identifiants personnels.

Merci de votre vigilance et pour tous vos signalements!

(nc/L'essentiel)