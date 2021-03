«Pourquoi se détourne-​​t-​​il de moi?»

Question de Sabina (38 ans) à Dr. Sex:

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes.

Il y a quelque temps, j'ai fait la connaissance d'un homme. Très vite, nous avons échangé nos numéros de téléphone et nous nous sommes régulièrement envoyés des textos, souvent plusieurs fois par jour. Il m'a laissée entrer dans sa vie et je me réjouissais de chaque message!

Or, depuis que nous avons couché ensemble, il ne se manifeste subitement plus de lui-même, mais répond uniquement aux messages que je lui envoies. Certes, il écrit toujours qu'il me recontactera bientôt, mais ne le fait pas.

Je suis extrêmement déstabilisée par son comportement! Je me demande si j'ai éventuellement fait quelque chose de mal et si c'est la raison pour laquelle il se détourne de moi. Je lui en ai déjà parlé, mais il m'a assuré que tout était en ordre. Que dois-je faire?

Réponse de Dr. Sex

Chère Sabina,

Je reçois des messages comme le tien par centaines. Le principe fondamental est toujours le même: une femme rencontre un homme et couche avec lui. L'homme a eu ce qu'il voulait et se fait rare, voire disparaît complètement de la circulation. La femme souffre, doute d'elle-même et espère qu'elle pourra encore faire changer l'homme d'avis et avoir une relation avec lui.

Contre toute raison, nombreux sont ceux, surtout les jeunes hommes, qui font encore la distinction entre la potentielle épouse, avec laquelle ils réaliseront leur rêve de fonder une famille et celle avec laquelle ils peuvent juste avoir une relation sexuelle. Et ils ne se gênent pas pour avoir autant de rapports sexuels que possible.

Les femmes qui croient qu'en couchant avec un homme, elles pourront lui mettre le grappin dessus et entretenir une relation avec lui se trompent lourdement. Car pour lui, il est impensable qu'après un rapport sexuel, elle devienne une possible partenaire ou la mère de ses enfants. Au mieux, il la gardera sous le coude pour assouvir ses besoins sexuels.

Alors que faire? Tout d'abord, fais une croix sur l'idée selon laquelle vous pourriez former un couple. Réfléchis ensuite à tes priorités: as-tu juste envie de t'éclater au lit ou recherches-tu quelque chose de plus sérieux? Dans ce cas, il sera nécessaire de repenser ta stratégie.

Mon conseil dans ce cas, est de clarifier d'abord les aspects émotionnels avec l'homme qui t'intéresse ou qui te montre de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à se connaître, avant de s'adonner au plaisir charnel. S'il résiste, tu peux quasiment être certaine qu'il tient vraiment à toi en tant que personne.

Dans les conversations que tu auras avec lui durant cette période, il faudra te montrer aussi franche et vraie que possible. Il ne s'agit donc pas de répondre à ses attentes, mais de montrer qui tu es et comment tu vis. Et une fois que tu es sûre de vouloir cette relation, tu peux alors également évoquer quels sont tes besoins et tes désirs.

Je suis sûr que cela t'aidera au moins en partie à faire la distinction entre un crapaud et un prince charmant et à rencontrer l'un ou l'autre homme intéressant. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)